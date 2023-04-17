Жители Владимирской области выберут, что благоустроить в 2024 году

Проект благоустройства площади Победы во Владимире.

Каждый год весной жители региона принимают участие в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Самый большой выбор у Мурома и Владимира

- От успешности проведения этого мероприятия зависит наше дальнейшее взаимодействие с Министерством строительства России, участие региона в его программах финансирования. У нас хорошие показатели по привлечению средств на благоустройство территорий, надо и дальше держать высокую планку. Со своей стороны будем поддерживать районы и города, чтобы качество и количество проектов было достойным, - отметил губернатор Александр Авдеев.

В этом году будет предложено 30 общественных пространств и 16 дизайн-проектов для восьми общественных территорий. В Александрове: общественная территория по улице Маяковского, сквер им. Жулева, Дичковское озеро. Во Владимире: сквер по улице Добролюбова, сквер на проспекте Строителей у школы № 7, сквер в районе пересечения улиц Сперанского и Нижняя Дуброва, сквер в районе дома № 205 по улице Добросельской, сквер в районе дома № 89 по улице Горького, сквер на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец, реконструкция исторического центра (улица Девическая).

В Вязниках: общественная территория по улице Мичуринской, общественная территория по улице Левитана. В Гороховце: территория в районе дома №52 по улице Гагарина, территория на пересечении улиц Комсомольской, Горького и Советской. В Киржаче: территория, прилегающая к зданию Торговых рядов на улице Гагарина, 29, детская площадка по проезду Строителей, 12А. В Кольчугино: Комсомольский сквер, территория парка ДК (зона спортивной площадки). В Муроме: Окский парк, набережная реки Оки, территория улицы Коммунистической (от улицы Первомайской до улицы Артёма), Привокзальная площадь, улица Льва Толстого (от дома № 1А до дома № 13), сквер в районе дома № 55а по улице Ленина, площадь Победы, улица Льва Толстого, 16. В Покрове: общественная территория по улице 3-го Интернационала «Сквер Победы» (рядом с ДШИ), яблоневый сад (рядом с домом №52А по улице 3-го Интернационала), общественная территория по улице 3-го Интернационала (около школы №2).

В поселке Вольгинский: «Кленовая аллея» при въезде в посёлок по улице. Новосеменковской за домом ; 4, тротуар вдоль детской площадки от дома №22 до магазина «Пятерочка» по улице Новосеменковской. В поселке Мстера: сквер к 35-летию Победы на улице Ленинградской, детская площадка на улице Ленинградской. В поселке Ставрово: площадь Мира,сквер между домами №№ 8 и 11 по улице Юбилейной.

Что касается голосования по дизайн-проектам для общественных территорий, то здесь жителям тоже есть из чего выбирать. Среди объектов значатся: Ковров (третий этап сквера «Культура», расположенного рядом с ДК «Родина» и третий этап сквера по ул. З. Космодемьянской), Гусь- Хрустальный (третий этап сквера у памятника В.И. Ленина), поселок Никологоры (сквер, расположенный с правой стороны центральной площади, напротив дома №25 по ул. Советской), поселок Мелехово (парк «30 лет Победы»), Юрьев-Польский (второй этап площади перед зданием Районного центра культуры и досуга), Судогда (сквер «Островок», спортивная зона), Красная Горбатка (второй этап благоустройства пляжной зоны для активного отдыха).

В прошлом году в онлайн-голосовании приняли участие почти 100 тысяч жителей Владимирской области.

Большой ремонт площади Победы

В прошлом году победителем голосования во Владимире стала площадь Победы. После майских праздников там начнется первый этап благоустройства. Будет выполнено мощение площади новым плиточным покрытием с гранитными компонентами, замена бордюрного камня, устройство газонов и установка стационарных флагштоков. Но самые масштабные работы впереди. Мемориал с Вечным огнем построен в 1975 году и нуждается в большом ремонте. Сейчас специалисты мэрии проводят необходимые консультации с коллегами из областной инспекции по охране объектов культурного наследия и готовят документацию на производство ремонтных работ с соблюдением требований охранного законодательства.

На втором месте оказался сквер в Юрьевце. Жители предлагали построить возле домов №11,13 и 15 по улице Гвардейской сцену для проведения праздников и зону для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Но позже выяснилось, что на площадке проходят коммуникации. Чиновники нашли для сквера другое место, однако, чтобы его благоустроить, снова необходимо принять участие в онлайн-голосовании и выиграть.

КОНКРЕТНО

Голосование будет проходить на единой федеральной платформе 33.gorodsreda.ru.