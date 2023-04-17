Владимирские школьники чаще всего выбирают ЕГЭ по обществознанию и информатике

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области, как и по всей стране, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. Досрочный период для выпускников прошлых лет начался чуть раньше — 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий учащихся определили с 12 апреля по 19 сентября.

Как сообщила региональный министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова, заявления на участие в ЕГЭ подали 5558 человек, из которых 4883 — это выпускники текущего года. На участие в ГИА подано около 12 тысяч заявлений.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его предпочитают сдавать 50 процентов участников ЕГЭ И 60 процентов участников ГИА. На втором месте — информатика, которую планируют сдавать 21 процент участников ЕГЭ и почти 49 процентов участников ОГЭ.

- В этом году мы видим рост числа заявившихся еще на три предмета в форме ЕГЭ — информатика (22 процента), биология (19 процентов), история (15 процентов). На уровне прошлого года остаются физика (14,6 процента) и химия (13 процентов), - рассказала Светлана Болтунова.

Среди девятиклассников наряду с обществознанием и информатикой лидируют география (почти 46 процентов), биология (16 процентов). Самый низкий процент в выборе предметов в форме ОГЭ — по литературе (2 процента), истории (3 процента), в форме ЕГЭ — географии (3 процента) и немецкому языку (0,3 процента).

Министерство образования планирует открыть 66 пунктов проведения ЕГЭ, из них 13 — на дому. На особом контроле находятся выпускники, прибывшие во Владимирскую область из Херсонской области, ДНР, ЛНР и с территории Украины. Это 22 человека в девятых классах и 6 человек в одиннадцатых классах.

- Для того чтобы поддержать родителей и учеников, мы проводим большую информационную кампанию. С 24 апреля запланирована единая информационная неделя по сдаче ЕГЭ. Считаю, что единый государственный экзамен и экзамен в 9-м классе в этом году пройдут в штатном режиме без каких-либо чрезвычайных ситуаций, как это было и в предыдущие годы, – резюмировала Светлана Болтунова.

КОНКРЕТНО

Даты сдачи ЕГЭ:

26 мая — география, литература, химия

29 мая — русский язык

1 июня — математика (базовая и профильная)

5 июня — история, физика

8 июня — обществознание

13 июня — иностранные языки (кроме раздела «говорение»), биология

16, 17 июня — иностранные языки (раздел «говорение»)

19, 20 июня — информатика

ОГЭ для девятиклассников стартует 24 мая:

24 мая - история, физика, биология

30 мая - обществознание, информатика, география, химия

2 и 3 июня - иностранные языки

6 июня - русский язык

9 июня — математика

14 июня - литература, физика, информатика, география

17 июня - обществознание, биология, химия.