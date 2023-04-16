Во Владимирской области сельсоветы и сельские администрации начнут объединять для экономии

. Фото: Александр УТКИН

На внеочередном заседании Законодательного собрания Владимирской области, состоявшемся 13 апреля, выступил глава администрации Собинского района Александр Разов, который рассказал о новом способе экономии на чиновниках.

Впрочем, ничего нового. Все как всегда упирается в то, что чиновников много и надо бы их подсократить. Такой основной вывод выходил из доклада Александра Разова.

- У нас один из самых населенных районов Владимирской области, - объяснял руководитель администрации Собинского района. – Одних только муниципальных образований у нас девять штук. А еще сельские поселения. Как итог, много муниципальных служащих и чиновников. Расходы на них большие, а количество служащих, по сути, избыточно.

Александр Разов. Фото: Архив "КП"

Разов рассказал, что они в администрации начали думать, как оптимизировать работу госслужащих. Изучили опыт других регионов и пришли к выводу, что самый просто путь – объединять несколько сельских поселений под одним единым руководством. «Пилотным проектом» стало объединение сельских поселений Асерховское и Березниковское.

- Своих доходов у них мало, а вот расходы большие, - заявил Александр Разов. – Они составляют 131 процент от собственных доходов этих двух образований. Приходится им компенсировать их постоянно. А в случае создания одной администрации и одного совета ежегодная экономия составит 50 миллионов рублей!

При этом, по словам главы районной администрации, для жителей мало, что меняется. Избирательные участки сохраняются в прежнем виде, транспортное сообщение не изменится. Руководство же и местные депутаты будут располагаться в Асерхово.

- Но по первому времени в Березниковском сельском поселении мы оставляем специалиста с транспортом, чтобы сохранить связь с жителями, - добавил Разов.

Депутаты Заксобрания оценили идею собинской администрации позитивно и спросили, будут ли дальше власти продолжать оптимизацию чиновников. Разов сказал, что да, такая идея есть. Причем по информации Александра Разова, в других районах региона тоже планируют идти по этому пути. А, значит, в скором времени Владимирскую область ждут и другие «укрупнения» сельских администраций.

ЗС поддержало инициативу местных властей единогласно.

Впрочем, ряд политологов региона в кулуарных разговорах с журналистами «КП» уже усомнились в том, насколько это реально экономит бюджетные деньги. По их мнению, данные «реформа», во-первых, затребует финансовые затраты на обновление документации. Кроме того, по их мнению, сокращение числа сельских советов народных депутатов ведет к уменьшению возможностей оппозиционных партий пробиться во власть на местах. Так это или нет, покажет только время.