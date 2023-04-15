Владимирский ансамбль «Русь» отправляется в гастрольный тур по городам России

Ансамбль Русь. Фото предоставлено филармонией.

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова — настоящий культурный символ Владимирской земли.

Музыканты коллектива играют не только на таких традиционных народных инструментах как жалейки, но и на очень самобытных – например, на владимирских рожках. Создавая наряды для выступления, костюмеры «Руси» знакомятся с фондами музеев, подробно консультируются с этнографами, в том числе со знаменитой владимирской художницей, специалистом по историческим костюмам Татьяной Гребневой.

В этом году ансамбль отмечает свое 50-летие. К юбилейной дате приурочен большой гастрольный тур в рамках федеральной программы «Мы — Россия». С 15 по 21 апреля музыканты выступят в Великом Новгороде, Калуге, Пскове, Смоленске, в городах Великие Луки, Гагарин и Лихославль.

- Наш ансамбль «Русь» – первый коллектив во Владимирской области, кто выезжает в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ, который реализует Росконцерт», - подчеркнула заместитель министра культуры Владимирской области Елена Огудина. - Очень важно, что ансамбль расширит взаимодействие с различными творческими коллективами страны, сможет участвовать в формировании единого культурного пространства и привлечет новую зрительскую аудиторию.

Программа «Русь Владимирская» составлена из всех лучших номеров коллектива – вокальных и танцевальных, их более 20. Среди них такие популярные, как «Небо над водой», «Семечко», «Барыня».

- Если наша программа называется «Русь Владимирская», это не значит, что в ней звучат только песни Владимирского края. Есть песенно-танцевальные номера разных областей России, и наши артисты исполняют их в костюмах, свойственных тому или иному региону», - уточнил директор ансамбля Эдуард Ахметов.

Руководители коллектива уверены, что апрельские концерты «Руси» в рамках программы «Росконцерта» «Мы – Россия» и гастрольного тура по Северо-Западу России будут пользоваться таким же вниманием и любовью зрителей, как выступления прославленного владимирского коллектива в ноябре прошлого года в 15 городах Центра и Урала.

В дальнейших планах «Руси» - участие в VIII Международном фестивале народной песни «Добровидение», который состоится в июне в Санкт- Петербурге. Там выступят государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, Воронежский русский народный хор имени Массалитинова, победители проекта «Голос» Петр Захаров, иеромонах Фотий и другие известные артисты и коллективы.