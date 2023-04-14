Владимирцы встретят Благодатный огонь у Золотых ворот

. Фото: Виктория СУХОВА

Храмы региона готовятся к одному из главных православных праздников - Пасхе. Отдельное по важности событие – встреча Благодатного огня из Иерусалима. Как обычно, праздничные пасхальные мероприятия начнутся накануне воскресенья. Храмы и монастыри региона будут проводить большие богослужения, которые начнутся поздно вечером 15 апреля.

Крестный ход по центру

В течение субботы митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вместе с главой региона Александром Авдеевым и мэром Дмитрием Наумовым планируют посетить несколько храмов областного центра — Успенский собор, храм Архангела Михаила в Красном селе и Боголюбский женский монастырь.

Именно в Успенском Соборе в этот день в 23.00 состоится встреча архиерея, после чего отслужат полунощницу. Одновременно богослужения начнутся и во всех других храмах города. А ровно в полночь 16 апреля здесь состоятся Крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Ожидается, что первые лица региона также примут участие в ночном пасхальном богослужении.

Утром, в 11 часов, в Успенском Соборе начнется Пасхальный звон на звоннице. К 16.30 часам у Золотых ворот соберутся верующие и епископ Ковровский Стефан, который примет Благодатный огонь из Иерусалима.

В 17 часов все храмы Владимира зазвонят праздничным звоном, который продолжится в течение 20 минут. После чего состоится Крестный ход, в котором примут участие представители духовенства, учащиеся церковных школ, военнослужащие, студенты и многие другие.

В 17.30 верующих у Успенского собора будет ждать митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, который примет Благодатный огонь от епископа Ковровского Стефана и осенит им собравшийся народ. После этого все лампады и свечи Успенского Собора будут зажжены от Благодатного огня.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Фото: Алексей СУХОВ

Также священный огонь передадут в социальные и медицинские учреждения областного центра, а также в учреждения УФСИН.

Транспорт пойдет в объезд

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения крестного хода 16 апреля с 16 до 18 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».

№ 2, №8 - движение приостанавливается.

№ 5 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе - Вокзал.

№ 7 - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистраль.

Маршруты №№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Площадь Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

Маршрут № 16С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

Маршрут № 28 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршрут № 33С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

4 автобуса до кладбища

Для жителей города, желающих в день празднования Святой Пасхи посетить городские кладбища Байгуши и Улыбышево, 16 апреля городская администрация организовала специальные автобусные маршруты.

Первый - «Площадь Победы — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 6.30 до 15.30. Стоимость проезда - 70 рублей.

Второй - «Суздальский проспект, д. 5 — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 6.30 до 10.30. Стоимость проезда - 70 рублей.

Третий - «Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 6.30 до 15.30. Стоимость проезда - 60 рублей.

И четвертый - «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 7.00 до 15.00. Стоимость проезда - 60 рублей.

Право бесплатного проезда на маршрутах предоставляется героям Советского Союза, героям РФ, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, почётным гражданам Владимирской области, почётным гражданам города Владимира, детям в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения.