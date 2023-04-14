В бюджет Владимирской области добавилось больше 6 миллиардов рублей

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13 апреля депутаты Законодательного собрания Владимирской области собрались на внеочередное заседание. Вообще, в апреле они должны были обсуждать законопроекты в конце месяца, но новые поступления в бюджет региона заставили внести изменения в работу.

Дело в том, что бюджет Владимирской области получил дополнительно 6,1 миллиарда рублей. Как пояснил заместитель министра финансов Владимирской области Максим Васенин, часть средств пришли к нам в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а часть – в виде налоговых поступлений от 2022 года.

- Свои средства – это поступления от налогов на прибыль организаций, на имущество организаций, а также акцизы, - сказал Максим Васенин. – В общей сложности, в бюджет поступило 4,8 миллиарда налоговых рублей. Федеральные безвозмездные поступления, направленные на реализацию в регионе программ по развитию туризма, формированию комфортной городской среды, поддержке вынужденных переселенцев с территории Украины и других, составили в общей сложности 1,3 миллиарда рублей.

Соответственно увеличились на такую же сумму и расходы бюджета. Теперь доходная часть бюджета составляет 92 миллиарда рублей, а расходная – 98,8 миллиарда.

При этом большую часть новых средств (2,5 миллиарда рублей) решено направить в резервный фонд Владимирской области. Как пояснил Васенин, таким образом мы себя страхуем на случай различных неожиданностей. А их в последнее время немало. В том же прошлом году с Рпенским проездом возникли сложности как раз из-за резкого роста цен на стройматериалы. Так что запас средств никогда не помешает.

Остальные деньги распределили на ЗС весьма конкретно. Почти 900 миллионов рублей пойдут на поддержку муниципалитетов региона. 500 миллионов рублей направят в областной Дорожный фонд на ремонт дорог местного значения.

263 миллиона рублей в бюджете запланированы на строительство четырех школ. Правда, тут есть нюанс. Формально это перенос средств с 2022 на текущий год. Пойдут они на достройку четырех школ: в Коврове, Вязниках, Покрове и Сновицах Суздальского района.

- Большие деньги у нас направлены на здравоохранение. Мы дополнительно выделили почти 150 миллионов рублей на достройку в текущем году поликлиники в Муроме и на увеличение дополнительных выплат нашим медицинским работникам, - добавил спикер ЗС Владимир Киселев.

В ходе обсуждения бюджетного вопроса, у Максима Васенина уточнили также, зачем нужно так много средств на разработку туристского кода Суздаля. Городу выделено 247 миллионов рублей на эти цели.

- Деньги эти выделены по федеральной программе. И выделены они не только Суздалю, но и Мурому. Оба этих города выиграли конкурс Ростуризма, - пояснил Максим Васенин. – По данной программе мы должны привести многие туристические города России к общему стандарту. Причем речь идет лишь об исторических центрах городов. Там средства идут на многое, в частности на благоустройство.