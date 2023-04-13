Прокуратура Владимирской области возбудила пять уголовных дел в связи с реализацией нацпроектов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Владимирской области отчиталась о том, как они контролируют реализацию в регионе национальных проектов. И цифры, честно сказать, расстраивают, так как только в 1 квартале 2023 года было возбуждено пять уголовных дел по нацпроектам. А ведь есть еще 359 нарушений, 125 представлений, 61 иск в суды. Вот примеры некоторых особо крупных нарушений, названных прокуратурой.

1) Строительство поликлиники в Струнино:

Прокуратурой области установлено, что 31 декабря 2021 в рамках национального проекта «Здравоохранение» между ГБУ «Облстройзаказчик» и ООО «Мегаполис» заключен контракт на строительство поликлиники стоимостью 250 млн рублей. Первоначально достроить поликлинику должны были до сентября 2022 года, потом срок был продлен конца 2022 года. Однако поликлиника до сих пор не достроена.

"ГБУ ВО «Облстройзаказчик» не принято эффективных мер к закупке медицинского и иного оборудования, без чего невозможно дальнейшее лицензирование объекта и начало его функционирования. Директор ГБУ «Облстройзаказчик» привлечен к дисциплинарной ответственности)", сообщают в прокуратуре.

2) ФАП в селе Гришино Гороховецкого района:

Построен ФАП был в 2021 году. После проверки прокуратуры выяснилось, что строители плохо сделали отмостки, водоотвод, парковку и подъездной путь, работы по озеленению территории вовсе не проводились. Сейчас по ФАПу заведено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения).

3) Несвоевременная поставка медоборудования в Александровском районе:

Здесь прокуратура заявляет, что ООО «Сититрейд» и ООО «Развитие» не поставили вовремя медицинское оборудование в ФАПы, которые планируется построить на территории района в текущем году. 13 января 2023 года и.о. прокурора области объявил министру здравоохранения Артему Осипову предостережение о недопустимости подобных просчетов, ведь речь идет о нацпроекте "Здравоохранение".

4) Проблемы Красноэховской школы:

Не обошлось без проблем и в Гусь-Хрустальном районе. Здесь прокуратура установила, что в феврале-марте 2023 года Красноэховская школа в рамках национального проекта «Образование» заключила контракты на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения центра «Точка роста». Вот только в контрактах прописаны ненадлежащие требования к содержанию независимой гарантии, а также в них содержатся противоречивые сведения об условиях приемки поставляемого оборудования. Директору вынесли представление, а также завели административное дело.

5) "Чистая вода" в Меленковском районе:

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году предусмотрена реконструкция и строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в Меленках, селе Илькино и деревне Кулаки Меленковского района. У прокуратуры есть вопросы к нарушению сроков исполнения контрактов.

6) Стоматологический кабинет в Кольчугино:

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сентябре 2022 года Кольчугинский бизнес-инкубатор заключил контракт с ООО «Новый день» на закупку оборудования для стоматологического кабинета) в размере более 400 тысяч рублей. Но по данным прокуратуры, хотя деньги перечислены организации на расчетный счет, оборудование, предусмотренное соглашением, в организации отсутствует, денежные средства в размере свыше 300 тысяч рублей израсходованы руководителем на иные цели. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.