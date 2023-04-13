Владимирские водители просят «пробить» тупики в Юго-Западных районах

. Фото: Александр УТКИН

Проблемам пробок в часы пик в микрорайоне 8ЮЗ уже несколько лет. И по весне ситуация только усугубилась. Многие автолюбители надеялись, что как только откроется развязка «Сперанского-Василисина», периферийные дороги вроде улицы Чапаева и Пугачева, наконец-то, приведут в порядок, расширят и организуют альтернативу загруженной без меры Верхней Дуброве.

Однако никаких ремонтов и расширений не состоялось. Более того, когда улицу Чапаева разбило настолько, что в образовавшихся на проезжей части озерах машины стали оставлять подвески, мэрия призналась, что планов по расширению этих улиц пока нет, и осуществить это непросто. Зато пообещали в апреле-мае провести на Чапаева большой ремонт.

Ремонт — это неплохо, но проблему пробок он все равно не решит.

- Поэтому наше предложение простое: сделать улицу Фатьянова сквозной с выходом на улицу Диктора Левитана. А еще стоит подумать над тем, как убрать «разрывы» на улице Офицерской, чтобы проезжая часть не прерывалась, - говорит житель Юго-Западного района Михаил.

Приблизительно того же мнения и другие автолюбители. Кроме того, водители давно уже ждут, когда развязку «Сперанского-Василисина» наконец-то продлят до улицы Красная, но и этот проект власти пока положили под сукно.

Что до предложения по последнему пункту, то в мэрии говорят, что такие планы имелись.

- Это не просто планы: в 2020 году был заключен контракт с подрядчиком из Иваново на создание проекта по строительству перемычки. В результате подрядчик уверяет, что выполнил работы в полном объеме, в то время как управление архитектуры настаивает, что это не так, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Так что в результате будущая перемычка, которая позволила бы решить массу проблем, «застряла» в судах, которые начались между мэрией и подрядчиком.

Что касается предложений водителей по поводу продления улицы Офицерской и улицы Фатьянова, в мэрии пообещали уточнить эти вопросы, но оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Так что пока водителям остается стоять в утренней и вечерней пробке на Верхней Дуброве и надеяться, что ремонт на улице Чапаева хоть немного позволит переломить ситуацию.