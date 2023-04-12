В Петушинском районе чиновники отказались тушить пал травы из-за незаконных построек

Фото с сайта МЧС по Владимирской области.

С наступлением тепла во Владимирской области резко увеличилось число пожаров — как техногенных, так и ландшафтных. Количество их выросло на 7 процентов. В то же время с начала года число погибших в огне снизилось на 11 процентов. И все же и здесь апрель бьет рекорды: если в прошлом году за первые одиннадцать дней месяца погиб 1 человек, то сейчас мы имеем 8 смертей.

- В апреле произошло уже 172 пожара. Это в три раза больше, чем в прошлом году, тогда было 50, - отмечает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Роман Сучков. - И если первый пал травы в 2022 году мы зафиксировали 12 апреля, то сейчас к этому дню мы имеем уже 72 пала сухой растительности.

В ведомстве сравнили ситуацию на протяжении последних четырех лет. В среднем за первые 10 дней апреля происходило 12,2 пожара, сегодня эта цифра выросла до 17,2. Что не может не настораживать и специалистов, и рядовых владимирцев.

Пожалуй, самый резонансный пал травы произошел 9 апреля в Петушинском районе. Горело поле рядом с приютом для животных «Дом северной собаки». Волонтеры, которые тушили огонь подручными средствами, обвинили сотрудников МЧС в том, что машина отказалась подъезжать на место ЧП, а спасатели сбивали огонь обычными палками вместо воды.

- За тушение ландшафтных пожаров, которые находятся вне населенных пунктов, отвечают органы местного самоуправления. Мы выезжаем на место, если они не справляются. В случае с Петушинским районом вышло так, что администрация отказалась выезжать на помощь, мотивируя это тем, что строения, находящиеся в поле, незаконны (вообще, конечно, звучит это дико, так как непонятно, как можно не выезжать на пожар, независимо от законности построек – Ред.). Тогда на место выехали сотрудники МЧС. Машина, которая весит 15 тонн, легко могла увязнуть в поле, поэтому было принято решение вплотную не подъезжать. Наши сотрудники тушили огонь не палками, а с помощью ранцевых огнетушителей. Переживания волонтеров мы, конечно, понимаем. Но и у нас возникают вопросы — если трава горит там не первый год, то почему не была проведена опашка земли? - комментирует ситуацию заместитель начальника регионального управления МЧС Павел Литов.

Павел Литов и Роман Сучков. Фото: Виктория СУХОВА

Тем не менее, в ведомстве пообещали доложить обо всех муниципалитетах, которые отказываются выезжать на палы травы. Всеми случаями займется прокуратура.

В МЧС же создали патрульные группы, которые в течение всего пожароопасного периода будут проводить рейды и контролировать не только разведение костров, но и очистку территорий от мусора и сухостоя.

КОНКРЕТНО

Под угрозой возникновения ландшафтных пожаров находятся 391 населенный пункт, 163 садоводческих товарищества и 24 детских лагеря. Проверки этих объектов будут завершены до конца апреля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

320 ландшафтных пожаров на площади 245 гектаров произошло в 2022 году. Из них 182 произошли в населенных пунктах, 138 — вне населенных пунктов.