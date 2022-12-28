Владимирская область стала производить вдвое больше охлажденного мяса

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говоря об итогах последних 12 месяцев, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов заявил, что в целом год для аграриев сложился вполне удачно.

Почти рекорд

- Санкции слабо отразились на объемах производства. Я бы даже сказал, что в пищевой и перерабатывающей промышленности это дало некий стимулирующий эффект к выпуску продукции, - заявил Демидов.

Если оперировать конкретными цифрами, то в текущем году были увеличены посевные площади региона на 7000 гектаров, что привело к увеличению урожайности практически по всем культурам. Так, зерна получили 213 тысяч тонн, что на 35 тысяч больше прошлогоднего показателя. До абсолютного рекорда 2020 года в 240 тысяч тонн не хватило совсем немного. При этом средняя урожайность составила 24 центнера с гектара.

По картофелю цифры тоже хорошие: сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам совместными силами удалось собрать 77 тысяч тонн этой культуры, что на 6000 тонн больше, чем год назад. Абсолютным лидером по картошке традиционно стал Меленковский район, где получено 65 процентов от общего урожая.

Ситуация с овощами оказалась не хуже — собрали 24 тысячи тонн овощей, что на 600 тонн больше прошлогоднего показателя. «Овощными» лидерами стали Вязниковский и Юрьев-Польский районы.

Больше сыра и молока

В области животноводства дела, по словам Демидова, идут тоже неплохо. Поголовье коров во Владимирской области составляет 56 тысяч голов и практически осталось неизменным. При этом в три раза увеличилось поголовье овец и коз.

Единственное, в чем мы пока проигрываем, это ситуация в свиноводстве. К сожалению, из-за африканской чумы свиней оказалось выбито практически все местное поголовье.

- В этом году осталось только 1700 голов свиней, - констатировал Константин Демидов, объяснив, что это капля в море, которую даже нет смысла выделять в общих объемах. Но тут же добавил, что ситуацию непременно поправят в ближайшее время.

Константин Демидов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уже в начале следующего года в Александровском районе откроется новый свинокомплекс. Туда завезут маточное поголовье, и уже к концу 2023 года это должно дать результаты. Планируется, что в свинокомплексе разместится 90 тысяч свиней.

Что до птицы, то во Владимирской области учтено 3,5 миллиона пернатых. Это составляет 96 процентов от прошлогоднего уровня, но, как пояснил Константин Демидов, количество птицы зависит от времени года и систематически меняется, так что о снижении речи не идет.

За год в регионе произведено более 37,5 тысяч тонн мяса, из которых более 60 процентов составляет птица, а 40 процентов — крупный рогатый скот. К концу года эта цифра вырастет до 40 тысяч тонн. В лидерах по мясному производству Владимир, Собинка и Юрьев-Польский район, который называют ведущим в области сельского хозяйства региона.

Молока в нынешнем году наши коровы дали 470 тысяч тонн, что выше на 8 процентов относительно прошлого года. Также в 2,2 раза выросло производство сыра, а яиц произведено 535 миллионов штук. При этом до 1 января эта цифра по прогнозам достигнет 588 миллионов.

Пирожные стали популярнее

Рассказал Константин Демидов и о перерабатывающей промышленности. Стало известно, что на 47 процентов выросло производство охлажденного мяса, плюс на 43 процента возросло производство мясных полуфабрикатов. Переработка овощей подскочила на 32 процента, а производство хлеба и хлебобулочных изделий – на 18 процентов. Любопытно, что почти половину из «хлебной» цифры дала «кондитерка» не длительного хранения.

Производство безалкогольных напитков увеличилось на 88 процентов — тут сказался уход зарубежных марок. А вот пива стало меньше – ушел крупный производитель из Суздальского района. Новый владелец обещал вернуть былые объемы.

Общую картину подпортили только ценники в магазинах. И если картофель и овощи сезонно подешевели на 30 и 20 процентов соответственно, то вот «молочка» подскочила на 19 процентов, говядина и рис подорожали вдвое, а ржаной хлеб и макароны выросли на 30 процентов. Подорожание, по словам Демидова, объясняется ростом цен на сырье.