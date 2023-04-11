Во Владимирской области единую регистратуру запустят до конца 2023 года

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Министр здравоохранения региона Артем Осипов в ходе пресс-конференции рассказал о последних новостях во внедрении единой электронной регистратуры, более известной, как проект под названием «Инцидент-38». Оказывается, некоторые подвижки за последний месяц случились, но в целом назвать систему рабочей пока невозможно.

«Конкурентные бирки»

Суть проекта заключается в том, что все регистратуры больниц и поликлиник региона объединят в единую, и попасть на прием можно будет при помощи телефона горячей линии «122», либо по записи через госуслуги или портал «К врачу».

- Сейчас по всей стране идет настройка системы, существуют федеральные порталы, где отображается то, как мы работаем над ошибками. Все ошибки подразделяются на технические, связанные с неполадками системы, с тем, как идет взаимодействие региональных порталов и порталов госуслуг. Количество таких ошибок стало меньше. Но остаются организационные ошибки, над которыми мы работаем, - сообщил Артем Осипов.

Под «организационными» министр понимает малое количество «бирок» - проще говоря, электронных слотов с датой и временем для записи на прием. Их можно видеть, например, на госуслугах. Такие слоты называют «конкурентными», так как за них борются пациенты. Оставшиеся слоты могут распределять сами доктора по своему усмотрению.

- Согласно показателю, 60 процентов слотов должны быть конкурентными, и 90 процентов расписания врачей, ведущих прием, должно быть выложено в электронном виде, - объяснил Артем Осипов.

Пока же во Владимирской области это соотношение составляет «60 на 60». Артем Осипов говорит, что часто врачи не выкладывают на запись все расписание лишь из опасений, что записавшиеся через госуслуги пациенты не придут, а в привычной регистратуре кому-то наоборот не хватит талонов. Но тут уж министр призвал и самих владимирцев быть благоразумнее, и раз записались, являться на прием.

- Мы думали, что запустим единый канал записи с 1 марта, потом с 1 апреля, но пока решили этого не делать, решили, что будет переходный период, - отметил Артем Осипов.

Принцип Семашко

Глава регионального здравоохранения уточнил, что колл-центр «122» уже начал работу, но пока сотрудников там мало. Когда их окажется 50-60 человек, можно будет говорить о полноценном запуске «горячей линии».

- Но уже сейчас видно, что по «горячей линии» 122 стало записываться существенно больше пациентов. Портал госуслуг занимает вторую-третью позицию, в то время как на первой все еще остается обычная регистратура, - констатировал Осипов.

Увы, министр добавил, что пока без привычной регистратуры не обойтись, так что владимирцам еще долго придется иметь с ней дело. Например, чтобы уточнить свою запись на госуслугах.

Еще один важный момент — несмотря на то, что «Инцидент-38» позиционируется, как попытка распределить пациентов по свободным докторам всего региона, на самом деле принцип участковости сохранится.

- Это принцип, который был основан Николаем Семашко еще в начале XX века, мы гордимся им и нужно его придерживаться, - заявил Артем Осипов. - Участковость сохранят педиатр и терапевт, а также кардиолог и невролог.

То есть, к ним попасть можно лишь по месту жительства. С другими специалистами пока вопрос решается. Министр здравоохранения не стал давать конкретику, лишь для примера заметив, что сейчас по экстерриториальному принципу возможно записаться к акушеру-гинекологу. Более конкретный список докторов озвучат позже.

Артем Осипов заключил, что конкретных дат полного перехода на единую регистратуру пока нет, но руководство областного здравоохранения надеется реализовать его до конца 2023 года. Еще один «бонус» - в Минздраве региона рассматривают вариант выкладки слотов на запись не в 6-7 утра, а в час дня, чтобы людям не приходилось «дежурить» с раннего утра, чтобы застолбить запись на прием.