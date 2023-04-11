Владимиро-Суздальский музей-заповедник «отблагодарит» волонтеров путешествиями и выставками

Фото ВСМЗ.

В течение месяца Владимиро-Суздальский музей-заповедник принимал анкеты от всех желающих стать волонтерами. Поступило более 50 обращений не только от жителей Владимирской области, но и Москвы. Это люди разного возраста и профессий – от школьников старших классов до пенсионеров.

- Посещая с внуком музеи Москвы, часто видела волонтеров, которые помогают посетителям в навигации по залам, - говорит серебряный волонтер Наталья Кондрацкая. – И я задумалась: «А почему у нас такого нет?». И когда увидела объявление о наборе волонтеров музея, то очень обрадовалась. Мечта превращается в реальность.

Больше всего волонтеры хотят помогать в благоустройстве территорий, медиации на музейных выставках и праздниках, в работе с людьми с особенными возможностями здоровья, а также сотрудничать с исследователями.

В музее-заповеднике говорят, что и раньше работали с волонтерами, но это были скорее разовые акции, сейчас речь идет о планомерном постоянном взаимодействии с добровольными помощниками.

- Впереди у нас большие планы, связанные с подготовкой к 1000-летию первого летописного упоминания Суздаля, с дальнейшим приведением в порядок усадьбы Муромцево, в целом с развитием музейных объектов и территорий. Так что поддержка со стороны добровольцев будет более чем востребована. В ближайшее время мы вместе разработаем формы лояльности музея, нашей благодарности за их труд – это будут и путешествия, и бесплатное посещение выставок и мероприятий, образовательных проектов, и другое. Для нас важно и ценно, что столько людей захотели быть вместе с музеем, быть в нашей команде, мы постараемся сделать так, чтобы им было интересно трудиться вместе с нами, - рассказал заместитель генерального директора музея-заповедника Александр Капусткин.

Стать волонтером музея может каждый. В качестве первого шага можно направить письмо в музей по адресу электронной почты: sorokina@vladmuseum.ru, в котором коротко рассказать о себе и выразить желание быть среди волонтеров музея-заповедника, в качестве темы письма необходимо указать «Волонтеры».

КСТАТИ

Помощь волонтеров может понадобиться при подготовке необычной программы в Муромцево, которая будет проходить с 27 мая по 23 сентября. В это время в усадьбе Храповицкого каждую субботу будет выступать духовой оркестр с уникальным репертуаром. Прозвучат мелодии, игравшиеся в парках в период расцвета усадьбы – в конце XIX - начале XX века. Ещё одна особенность: оркестр местный, из Судогды. Его музыкальный руководитель Владимир Трахоненков, саксофонист-виртуоз, возглавляет коллектив уже много лет. Музыкальная программа в парке будет двухчасовой: с 13 до 15 часов. В это время посетители смогут прогуляться и отдохнуть в парке и на территории комплекса, где возрождается водный каскад, оранжерея, лодочный павильон и другие утраченные в прежние годы украшения усадьбы.