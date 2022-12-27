Бюджет Владимира на ближайшие три года останется дефицитным

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Руководитель финансового управления администрации города Владимира Вера Трусова выступила 26 декабря перед депутатами горсовета с докладом об основных параметрах бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Стало известно, что общий объем доходов на 2023 год составит 10 миллиардов 211 миллионов рублей, на 2024 год — 10 миллиардов 288 миллионов, на 2025 год — 9 миллиардов 519 миллионов рублей.

При этом главный финансист столицы региона напомнила, что доходы бюджета состоят из двух частей. В первую входят так называемые налоговые и неналоговые доходы, коих на 2023 год запланировано 4 миллиарда 66 миллионов. Они составят 45 процентов от общего числа. Все остальное входит во вторую часть, составляющую межбюджетные трансферты, а проще говоря, деньги, которые городу выделяет областной бюджет.

Что касается расходов, то на будущий год они составят 10 миллиардов 441 миллион рублей, причем из этой цифры 1 миллиард 47 миллионов направят на инвестиционную программу. Однако основная масса городской кубышки пойдет на реализацию муниципальных программ, коих насчитывается целых 25. На них потратят 86 процентов бюджета, что составит почти 9 миллиардов рублей.

На реализацию пяти нацпроектов запланировано 1,3 миллиарда рублей. Из этой цифры 603,5 миллиона рублей отправят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще 476,4 миллиона потратят на национальный проект «Жилье и городская среда». На третьем месте окажется «Образование», где затраты предусмотрены в размере 199,5 миллионов рублей. Наконец, нацпроект «Демография» потребует 36,2 миллиона и еще 5,3 миллиона рублей направят на «Культуру».

- Бюджет является социально ориентированным, где 67 процентов будет затрачено на физкультуру и спорт, образование и социальную политику, что составляет 6 миллиардов 962 миллиона рублей, - резюмировала Вера Трусова.

Наконец, на транспорт и дорожное хозяйство направят 23 процента от всех расходов бюджета (2 миллиарда 387 миллионов рублей).

Все три ближайших года бюджет сформирован с дефицитом в 5 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов ежегодно. В абсолютных цифрах этот дефицит составит 230 миллионов рублей в 2023 году, 240 миллионов в 2024-м и 250 миллионов в 2025-м.

Впрочем, эти показатели могут в некоторой степени варьироваться с учетом будущих поступлений из бюджетов разного уровня.