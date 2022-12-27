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Общество26 декабря 2022 22:00

В Струнино появится набережная, а в Муроме создадут «музей истории» под открытым небом

Муром, Струнино и Вязники получили грант на 256 миллионов рублей от Минстроя РФ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото проекта Струнино.

Фото проекта Струнино.

Минстрой России подвел итоги седьмого внеочередного конкурса проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем участвовало 194 проекта из 66 регионов страны.

Все поступившие заявки прошли отбор архитекторами, градостроителями, экономистами, культурологами, археологами. В комиссию вошло 13 экспертов, которые учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, наличие в проекте экологичных материалов.

В категории «Исторические поселения» - определено 10 победителей. В категории «Малые города»: в четырех подгруппах – 70 победителей. В числе счастливчиков сразу три города Владимирской области — Вязники, Муром и Струнино! В общей сложности они получат 256 миллионов рублей. Свои проекты они должны реализовать не позднее 2024 года.

Фото проекта Муром.

Фото проекта Муром.

Муром представил проект благоустройства историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская). По замыслу авторов проекта, улица Первомайская, расположенная между Троицким и Спасо-Преображенским монастырями, должна превратиться в своеобразный музей истории под открытым небом. Облагородят также прилегающую площадь имени Белякова и скверы. Городу на Оке выделили 106 миллионов из федерального бюджета, но сам проект оценивается в 127,2 миллиона рублей.

Фото проекта Вязники.

Фото проекта Вязники.

Вязники победили с проектом «Город героев. По пути славы вязниковцев». Пространство Большой Московской улицы разделят на несколько зон: Аллею боевой славы, зоной отдыха, площадь с бюстом космонавта Валерия Кубасова, а также скверы с площадками для детей и взрослых. Кроме того, жители давно мечтают о фонтане. Проект воплотят в жизнь за 98,9 миллиона рублей, из которых 80 миллионов — федеральные средства.

Фото проекта Струнино.

Фото проекта Струнино.

И, наконец, один из самых интересных проектов представил небольшой город Струнино Александровского района - «От моста до моста. Набережная реки Горелый Крест». Такому проекту позавидуют владимирцы, которые до сих пор мечтают, что когда-нибудь в областной столице появится что-то подобное. Итак, авторы предлагают объединить набережную с уникальным природным ландшафтом и существующей застройкой. Здесь появится большая детская площадка с разными видами активностей, зона для отдыха, разные арки и мост. Из федерального бюджета на проект выделили 70 миллионов, общая стоимость — 99,85 миллиона рублей.

КСТАТИ

В этом году наш регион дважды принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В августе победителями стали Киржач с проектом «Площадь купцов Соловьёвых», Судогда с проектом «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» и Юрьев-Польский с проектом «Площадь у Торговых рядов». Общая сумма грантов из федерального бюджета на реализацию этих проектов составила 225 миллионов рублей.

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