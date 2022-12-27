В Струнино появится набережная, а в Муроме создадут «музей истории» под открытым небом

Фото проекта Струнино.

Минстрой России подвел итоги седьмого внеочередного конкурса проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем участвовало 194 проекта из 66 регионов страны.

Все поступившие заявки прошли отбор архитекторами, градостроителями, экономистами, культурологами, археологами. В комиссию вошло 13 экспертов, которые учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, наличие в проекте экологичных материалов.

В категории «Исторические поселения» - определено 10 победителей. В категории «Малые города»: в четырех подгруппах – 70 победителей. В числе счастливчиков сразу три города Владимирской области — Вязники, Муром и Струнино! В общей сложности они получат 256 миллионов рублей. Свои проекты они должны реализовать не позднее 2024 года.

Фото проекта Муром.

Муром представил проект благоустройства историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская). По замыслу авторов проекта, улица Первомайская, расположенная между Троицким и Спасо-Преображенским монастырями, должна превратиться в своеобразный музей истории под открытым небом. Облагородят также прилегающую площадь имени Белякова и скверы. Городу на Оке выделили 106 миллионов из федерального бюджета, но сам проект оценивается в 127,2 миллиона рублей.

Фото проекта Вязники.

Вязники победили с проектом «Город героев. По пути славы вязниковцев». Пространство Большой Московской улицы разделят на несколько зон: Аллею боевой славы, зоной отдыха, площадь с бюстом космонавта Валерия Кубасова, а также скверы с площадками для детей и взрослых. Кроме того, жители давно мечтают о фонтане. Проект воплотят в жизнь за 98,9 миллиона рублей, из которых 80 миллионов — федеральные средства.

Фото проекта Струнино.

И, наконец, один из самых интересных проектов представил небольшой город Струнино Александровского района - «От моста до моста. Набережная реки Горелый Крест». Такому проекту позавидуют владимирцы, которые до сих пор мечтают, что когда-нибудь в областной столице появится что-то подобное. Итак, авторы предлагают объединить набережную с уникальным природным ландшафтом и существующей застройкой. Здесь появится большая детская площадка с разными видами активностей, зона для отдыха, разные арки и мост. Из федерального бюджета на проект выделили 70 миллионов, общая стоимость — 99,85 миллиона рублей.

КСТАТИ

В этом году наш регион дважды принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В августе победителями стали Киржач с проектом «Площадь купцов Соловьёвых», Судогда с проектом «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» и Юрьев-Польский с проектом «Площадь у Торговых рядов». Общая сумма грантов из федерального бюджета на реализацию этих проектов составила 225 миллионов рублей.