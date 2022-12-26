Во Владимире к 2041 году перевыполнят план по зеленым насаждениям

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В ходе состоявшегося 26 декабря заседания Совета народных депутатов города Владимира был рассмотрен вопрос о внесении некоторых коррективов в действующий генеральный план города.

Выступавший докладчиком заместитель главы администрации Сергей Сысуев, курирующий строительный блок Владимира напомнил, что нынешний генплан был утвержден еще в 2009 году и с тех пор изменения в него вносили дважды — в 2014 и в 2019 годах.

В очередной раз коррективы потребовались по двум причинам. Первая банально связана с изменениями в законодательство различных уровней, а вторая заключается в том, что жизнь на месте не стоит, и требуется более эффективно использовать территории, а также создавать лесопарковый пояс.

В первую очередь, были внесены изменения в связи со строительством трассы М-12, грядущим строительством Северного обхода Владимира, а также реконструкцией трассы «Владимир-Иваново», которая стала частью федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Кроме того, в Злобино требуются территории под производственные мощности, а в Спасском – земли для строительства домов многодетными семьями.

Отдельно заместитель главы города остановился на двух моментах. Первый касался зеленых зон, второй - «квадратных метров» жилья.

- На сегодняшний день у нас с вами на одного жителя приходится 11,1 квадратного метра зеленых территорий общего пользования, в то время как по нормативу положено 16 квадратных метров на человека. В соответствии с генпланом на расчетный период 2031 года планируется, что на одного жителя Владимира будет приходиться уже 16,35 квадратного метра зеленых территорий, - заявил Сергей Сысуев.

Однако планы властей более амбициозны — на 2041 год, который является конечной точкой планирования, задумано выйти на цифру в 19,1 квадратных метра зеленых территорий. Таким образом, план будет даже перевыполнен.

В частности предусмотрено включение части поймы Клязьмы в такую зеленую зону. Депутаты задали Сергею Сысуеву вопрос: не будет ли это компенсацией за сокращение числа насаждений непосредственно во Владимире.

- Сокращения зеленых зон во Владимире не планируется, - отметил зам главы администрации. По сути, речь идет о застройке парка «Дружба», о которой уже давно ходят разговоры. В администрации в очередной раз заявили, что никто его трогать не будет. Так ли это, покажет время.

Вторая часть доклада была посвящена жилплощади. Оказывается, сейчас во Владимире на всех жителей приходится 9 миллионов 735 тысяч квадратных метров жилого фонда, что составляет 27,4 квадратных метра на одного человека.

Однако уже в 2031 году количество «жилых квадратов» в столице региона должно вырасти до 12 миллионов 56 тысяч, что уже обеспечит одного владимирца жилплощадью в 33,3 квадратных метра, что равно однокомнатной квартире. Ну, а на конец расчетного периода, обозначенного 2041 годом, в областном центре воздвигнут 15 миллионов 136 тысяч квадратных метров жилых площадей, и тогда на одного горожанина выйдет 42 метра жилплощади.