В Веризино жители два месяца не могут найти хозяина аварийного колодца

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вот уже почти два месяца жители крупного микрорайона не могут решить, казалось бы, элементарную проблему: весной там начал уходить под землю смотровой колодец канализации.

Казус случился на дороге между домами №4 по улице Верезинской и домом №5А по улице Куйбышева. Это рядом с перекрестком между М-7 и НИКТИД. Жители как многоэтажек, так и многочисленных частных домов вынуждены буквально красться на своих автомобилях, чтобы не угодить в злополучный люк.

Веризинцы рассказали, что тут уже случались инциденты — машины не могли разъехаться, и даже приходилось вызывать ГИБДД. Но пока все, чего добились люди — это того, что кто-то сердобольный подложил под проваливающийся оголовок деревянные доски, чтобы в дыру не угодил хотя бы пешеход. На том ремонт и завершился.

- И ладно бы машина, а если тут дети пойдут в темноте, беды не миновать! - сокрушается житель многоэтажки Александр.

Но чинить люк никто не спешит. Сперва люди решили, что их проблему исправят в одночасье, и просто написали в мэрию электронные обращения, как и рекомендуют сами власти. Но дальше произошло то, чего не ждали.

- Нам всем пришел типовой ответ, что колодец принадлежит компании «Астед-Групп» (фирма, обслуживающая канализацию в районе дома №5Д по улице Куйбышева - авт.). Но Мы обратились к представителям компании. И пришел от них ответ, что люк не их, что у них вообще нет смотровых колодцев, а последними владельцами люка были компании «Консоль» и «Вертикаль» (фирмы-застройщики, которых давно уже нет — авт.), то есть компании-банкроты, - разводит руками жительница Веризино Татьяна Кузина.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В общем, если говорить просто: никто на Верезинскую улицу по поводу колодца так и не приехал — ни муниципальные службы, ни частники.

- Кроме того, раньше у нас в доме была проблема с напором воды, и мы не смогли никого вызвать, никто не приезжал и не лез в канализацию, потому что дорога эта якобы «ничейная». Но такого не может быть, ведь если компании обанкротились, кто-то должен был принять на баланс их имущество, та же горадминистрация. Дом сдан в 2015 году и эта ситуация тянется до сих пор, - рассказывает Татьяна.

В горадминистрации Владимира лишь пообещали прояснить ситуацию, однако дальнейших комментариев по поводу злополучного люка не последовало. А водители тем временем продолжают объезжать аварийное место, и счастье, что пока еще ничего страшного не произошло. Сколько будет длиться столь нелепая ситуация в новом микрорайоне областного центра – сказать пока невозможно. Наверное, пока кто-нибудь не провалится, а потом традиционно начнут искать виноватых.