Владимирцы смогут взвеситься на космических весах

Фото планетария.

Накануне Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, владимирцев бесплатно приглашают посетить планетарий.

В зале-фойе посетители смогут узнать свой вес на планетах Солнечной системы с помощью космических весов, поработать в «перчатках космонавта», увидеть своими глазами, как образуются кратеры на Луне, познакомиться с устройством космического корабля «Восток» и первых искусственных спутников Земли.

Достаточно редким экспонатом является маятник Фуко, с помощью которого можно доказать вращение Земли вокруг собственной воображаемой оси. В планетарии установлена единственная в России, да и в мире действующая диорама, демонстрирующая взлет космического корабля многоразового использования «Энергия – Буран». Работают стенды «Космическое питание», «Метеориты - гости из космоса», выставка старинных книг по астрономии. В общем, гостям скучно не будет.

Фото планетария.

Также на дне открытых дверей состоится презентация нового VR-фильма «Космонавт». Это необычное аэропутешествие в формате 360 градусов! Уникальные технологии создают эффект полного погружения в сюжет и позволяют посмотреть на объекты с высоты, приближаясь к ним на расстояние вытянутой руки. Никакой компьютерной графики, только живая съемка!

Юные владимирцы и их родители смогут примерить VR-шлем, полетать в космосе и оказаться в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Эффект полного погружения гарантирован! Владимирцам покажут не весь фильм, а только трейлер. Однако состоится розыгрыш пяти билетов на просмотр всего космического кино.

Фото планетария.

Но и это еще не все. Гостей познакомят с новой экспозицией, посвященной первому космонавту планеты Юрию Гагарину, фотовыставкой в честь первого космонавта владимирской земли Валерия Кубасова. Также будет представлена выставка детских художественных работ «Краски космоса» студии творчества «Индиго».

КОНКРЕТНО

Гостей будут ждать 11 апреля с 14.30 до 16.30 по адресу: улица Большая Московская, 66-а.