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Общество9 апреля 2023 22:00

Владимирцы смогут взвеситься на космических весах

11 апреля во Владимирском планетарии пройдет день открытых дверей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото планетария.

Фото планетария.

Накануне Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, владимирцев бесплатно приглашают посетить планетарий.

В зале-фойе посетители смогут узнать свой вес на планетах Солнечной системы с помощью космических весов, поработать в «перчатках космонавта», увидеть своими глазами, как образуются кратеры на Луне, познакомиться с устройством космического корабля «Восток» и первых искусственных спутников Земли.

Достаточно редким экспонатом является маятник Фуко, с помощью которого можно доказать вращение Земли вокруг собственной воображаемой оси. В планетарии установлена единственная в России, да и в мире действующая диорама, демонстрирующая взлет космического корабля многоразового использования «Энергия – Буран». Работают стенды «Космическое питание», «Метеориты - гости из космоса», выставка старинных книг по астрономии. В общем, гостям скучно не будет.

Фото планетария.

Фото планетария.

Также на дне открытых дверей состоится презентация нового VR-фильма «Космонавт». Это необычное аэропутешествие в формате 360 градусов! Уникальные технологии создают эффект полного погружения в сюжет и позволяют посмотреть на объекты с высоты, приближаясь к ним на расстояние вытянутой руки. Никакой компьютерной графики, только живая съемка!

Юные владимирцы и их родители смогут примерить VR-шлем, полетать в космосе и оказаться в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Эффект полного погружения гарантирован! Владимирцам покажут не весь фильм, а только трейлер. Однако состоится розыгрыш пяти билетов на просмотр всего космического кино.

Фото планетария.

Фото планетария.

Но и это еще не все. Гостей познакомят с новой экспозицией, посвященной первому космонавту планеты Юрию Гагарину, фотовыставкой в честь первого космонавта владимирской земли Валерия Кубасова. Также будет представлена выставка детских художественных работ «Краски космоса» студии творчества «Индиго».

КОНКРЕТНО

Гостей будут ждать 11 апреля с 14.30 до 16.30 по адресу: улица Большая Московская, 66-а.

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