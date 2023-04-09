Во Владимире выступят «Чайф», «Сплин» и Вячеслав Бутусов

Группа "Сплин". Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

Афиша пестрит разными концертами и спектаклями, которые пройдут во второй весенний месяц во Владимире. Мы собрали самые интересные из них. Остается лишь выбрать и купить билет.

Рок, поп, классика

12 апреля в 19 часов на сцене Арт-холла состоится концерт группы «Сплин». Тексты, смысл которых не лежит на поверхности, качественная музыка, мелодизм и характерный вокал Васильева, депрессия и романтика в одном флаконе – вот главные черты любого из альбомов группы. Во Владимире «Сплин» представит альбом «Вира и майна», а также исполнит полюбившиеся песни прошлых лет. Цена билета — 2600-5100 рублей.

14 апреля в 18.30 в областной филармонии пройдет концерт московского оркестра волынщиков «City Pipes» с программой «Рок-хиты на шотландских волынках». Начиная с 2012 года, брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также, джаз и классику, авторские композиции и даже русский фолк. Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады – все это оркестр волынщиков представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана! Цена билета — 1000-1700 рублей.

16 апреля в 19 часов на сцене Арт-дворца с «Внеплановым концертом» выступит группа «Чайф». Идея этого концерта возникла у группы спонтанно, поэтому лучше всего ему подошло название одной из известных песен «ЧАЙФа» – «Внеплановый концерт». Музыканты споют редкие песни и всем известные хиты. Часть концерта будет акустической, другая часть заставит неистово отплясывать, даже сидя в мягком кресле. Цена билета — 2600-6100 рублей.

21 апреля в 18.30 в филармонии выступит исполнительница хитов «Ясный мой свет», «Не плачь», «Старшая сестра» Татьяна Буланова. В программе «Лучшее» прозвучат любимые хиты 90-х и 2000-х. Цена билета — 2000-3500 рублей.

Татьяна Буланова. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 апреля в 18.30 в филармонии состоится концерт Хора Сретенского монастыря. Он представит программу «Пасхальный концерт», в которой прозвучат русские народные песни: «Ах ты, степь широкая», «В кузнице», «Вечерний звон», «Барыня», «Как пойду я на быструю речку», а также известные песни: «Когда мы были на войне», «Катюша», «Вечер на рейде» и «Зачарованная даль». Цена билета — 1000-1900 рублей.

30 апреля в 18 часов в Арт-холле выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Музыканты приготовили масштабную ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». Публика сможет погрузиться в контекст и атмосферу любимых музыкальных полотен благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Цена билета — 2600-15100 рублей.

Вячеслав Бутусов. Фото: Рамиль Галиев

Спектакли

20 апреля в 19 часов в ОДК покажут комедию «Дублеры». В спектакле герои-актеры пытаются играть великолепную костюмную историю о нравах и пороках одной из самых распущенных эпох: измены, дуэли, отравления. Но театральный сюжет меркнет по сравнению с тем бедламом, что творится за кулисами: любовные интрижки, нелепые «сюрпризы» дебютантки (в неожиданном исполнении актера-мужчины). А чего стоит интрига, связанная со срочной заменой актера на местного пожарного – обе эти роли играет один актер. В главных ролях: Елена Захарова, Анатолий Журавлев, Оскар Кучера, Александр Резалин. Цена билета — 1100-3100 рублей.

спектакль "Дублеры". Фото: Евгения ГУСЕВА

22 апреля в 18 часов в ОДК пройдет спектакль «Евгений Онегин». Из-за скучающего светского льва Онегина рушится жизнь четырех молодых людей, и каждый из них получит свою долю нелегких испытаний. В ролях: Макар Запорожский, Мария Кононова, Сергей Пиоро. Цена билета — 1300-2600 рублей.

25 апреля в 19 часов на сцене ОДК покажут спектакль «Варшавская мелодия». Это лирическая история о любви русского парня и польской девушки, рассказанная драматургом Леонидом Зориным. В главных ролях: Аглая Шиловская и Александр Устюгов. Цена билета — 1600-3500 рублей.

27 апреля в 19 часов в Арт-холле состоится спектакль «Каменный гость». Александру Пушкину удалось придать широко известной легенде о дамском угоднике новое, неповторимое звучание, которое режиссёр спектакля передала в своей оригинальной постановке с ярким современным акцентом, соединяя разные жанры сценического искусства. Кульминацией спектакля является стремление Дона Гуана к истинной любви. «Для Дон Гуана любовь — это смерть!». Цена билета — 1100-2900 рублей.

Детям

В областной филармонии 9 и 11 апреля в 12 часов, 12 апреля в 10.30 и 13 часов покажут музыкальный спектакль-попурри по сказкам Корнея Чуковского «Чудо-дерево». Встреча с героями, знакомыми с детства, принесет немало открытий. А музыкальные темы зададут спектаклю живой и безудержно веселый ритм. Герои Корнея Чуковского предстанут перед зрителями в новом свете: объемными, глубокими, интересными. Те из них, кого писатель обрисовал лишь несколькими беглыми чертами, займут достойное место в ряду характеров. Цена билета — 300 рублей.

Мюзикл "Чудо-дерево". Фото филармонии.

В Арт-холле 23 апреля в 16 часов театр «Корона русского балета» представит балет «Золушка» по одноименной сказке Шарля Перро. Музыка— Сергей Прокофьев. Хореография — Анатолий Емельянов. Это классический балет, продолжающий традиции романтического сказочного спектакля, с обилием вариаций и апофеозами, построенными на вальсах, с колоритными изобразительными моментами. Цена билета — 1100-1800 рублей.