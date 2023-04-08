Во Владимирской области главврачам запретят работу в частных клиниках

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 апреля, министр здравоохранения Артем Осипов в очередной раз поднял темы зарплат докторов, а также рассказал о том, что в скором времени в больницах и поликлиниках государственной системы контроля станет больше, особенно это коснется главных врачей.

Борьба за пациента

По словам министра, сейчас его ведомство берет курс на выравнивание зарплат медработников районов с зарплатами в областном центре, хотя существуют некоторые территории, на которых планку придется брать еще выше. Речь идет о Петушинском, Александровском и Киржачском районах, где зарплаты приходится вовсе равнять по Москве.

Артем Осипов отметил, что докторам там уже сейчас повысили уровень заработной платы, но некоторые медучреждения в ответ на это лучше трудиться не стали. В частности, речь идет о Киржачском районе.

- По Киржачу я пока не вижу отклика со стороны медиков, которые действительно получили рост зарплаты, но объемы медпомощи в большей степени выполнять не стали при том же самом кадровом составе, - заявил Артем Осипов. - Мне предстоит туда выезд, и мы будем смотреть, как присутствие частного медцентра в Киржачском районе сказывается на присутствии врачей, особенно во вторую смену, в государственной клинике.

По сути, Осипов намекнул на то, что в Киржаче врачи вместо того, чтобы работать во вторую смену в больницах и поликлиниках, уходят на подработку в частные клиники. Более того, министр 6 апреля на депутатских слушаниях в ЗС по вопросам медицины вообще заявил, что местной ситуацией скоро займется прокуратура.

Также Артем Осипов отметил, что в скором времени некоторые главные врачи вообще могут покинуть свои кресла, и касается это не только приграничных с Московской областью районов. Касается это тех, кто окажется «слабым звеном» в организации работы. В частности, министр назвал любопытную цифру: оказывается, в регионе действуют 70 государственных меучреждений и более 600 частных медорганизаций.

- Поэтому главврачам очень важно конкурировать за пациента, конкуренция — это залог прогресса, - заявил Осипов. - Территориальный фонд ОМС проводил политику, поддерживая слабые с точки зрения управления медорганизации за счет тех, что проводили более грамотную политику в части конкуренции за пациента. Моя позиция: в слабом медучреждении главврач, не обеспечивающий возможность для коллектива получить более высокую зарплату, должен поменяться.

KPI для главврача

Впрочем, министр оговорился, что таким руководителям, дабы избежать увольнения, в ближайшее время стоит задуматься над тем, как не создавать «финансовые дыры», как закрыть просроченную кредиторскую задолженность из-за отсутствия доходов и как начислить зарплату сотрудникам, дабы выполнить указы президента.

- Механизм, о котором мы сейчас думаем с точки зрения заинтересованности, особенно руководящего состава медорганизаций, состоит в том, что мы будем требовать от главврачей и их заместителей, чтобы они не совмещали работу в частных клиниках, иначе возникает определенная коррупционная составляющая, - заключил Артем Осипов.

Напоследок министр добавил, что главы медучреждений получат наподобие глав регионов собственный KPI, а проще говоря — показатель эффективности. В частности, его будут формировать наличие или отсутствие жалоб от пациентов и подчиненных в плане заработной платы.