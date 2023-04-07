Артем Осипов об умершем мальчике из Юрьев-Польского: «Он должен был попасть в руки педиатра, но не попал»

Артем Осипов. Фото Законодательного собрания Владимирской области.

Нашумевшая история со смертью сына жительницы Юрьев-Польского Лидии Малыгиной, вышедшая на федеральный уровень, получила новые подробности. Главный врач Владимирской области Артем Осипов в ходе пресс-конференции рассказал, что в случившемся усматривается «нарушение взаимодействия между медорганизациями»

«Острый живот»

Об этом истории мы писали уже неоднократно. В октябре прошлого года пятилетний сынишка жительницы Юрьев-Польского Лидии Малыгиной пожаловался на боли в животе. У ребенка поднялась температура, и его доставили в местную больницу, откуда на «скорой помощи» с подозрением на аппендицит увезли во Владимир в ОДКБ. Однако оттуда мальчика отправили домой с диагнозом «острый живот», но уже на следующий день боли усилились, местные доктора заподозрили перитонит, и повторно повезли ребенка в областную детскую больницу.

Как рассказывает Лидия, в течение двух часов они ожидали в ОДКБ хирурга, и, наконец, их положили в хирургическое отделение.

- Перед этим уже рентген подтвердил «катастрофу» в животе у ребенка, кишечную непроходимость. Однако никто сына не взял оперировать. А через час у меня его забрали в реанимацию, хотя он разговаривал, сам дышал, сам ходил. И затем, согласно документации через 7 минут его поставили на искусственную вентиляцию легких, то есть якобы у него все отказало. А через несколько часов он умер, - вспоминает события тех дней мама малыша.

После того, как дело долгое время не двигалось с мертвой точки, мама настояла на повторной эксгумации тела ребенка. Во время нее и было обнаружено, что внутри тела отсутствует ряд органов, в том числе и почки. Именно после этого Лидия окончательно решила добиваться правды в Москве, на приеме у главы Следкома России Александра Бастрыкина. В итоге, дело передали московским следователям, а Бастрыкин взял историю под личный контроль.

Одновременно с этим в министерстве здравоохранения региона проходила ведомственная проверка по данному факту. И вот министр Артем Осипов сообщил, что она полностью завершилась, и материалы переданы в Следственный комитет России.

- То, что сейчас дело передано в Москву на расследование, я думаю, даст больше объективности. Я со своей стороны этот момент приветствовал, - начал Артем Осипов.

Глава регионального здравоохранения заявил, что не хочет занимать чью-либо сторону и кого-то выгораживать, а также влиять на ход следствия.

- Могу сказать только, что основной вывод, к которому мы пришли, это нарушение преемственности, нарушение взаимодействия между двумя медицинскими организациями — Областной детской клинической больницей и ЦРБ Юрьев-Польского, - заявил министр.

По словам Артема Осипова, у мальчика не было хирургической болезни, связанной с «острым животом», под чем принято понимать все возможные хирургические недуги, которые могли быть при данной симптоматике.

- Причина неблагополучного исхода была связана с другим заболеванием, не буду называть его, чтобы не разглашать медицинскую тайну и не говорить лишнего, - добавил глава владимирской медицины.

Недопустимые комментарии

После этого Артем Осипов вспомнил о хирурге Романе Черепанове, который осматривал поступившего мальчика в первый их с мамой приезд в ОДКБ, и затем отпустил их домой. После того, как ситуация вышла на федеральный уровень, на доктора вылилось много негатива. Люди не понимали, почему у малыша не взяли анализы и почему не госпитализировали сразу. На все эти вопросы предстоит ответить следствию, а пока министр здравоохранения выразил свою позицию.

- Доктор Черепанов как хирург, к которому ребенок был направлен из Юрьев-Польского, совершенно точно определил, что хирургической болезни у ребенка, связанной с острым животом, не было. Дал четкие рекомендации, это отражено и на бумажном носителе в том числе. И далее, следуя этим рекомендациям, ребенок должен был попасть в руки педиатра и наблюдаться следующие сутки. Была информация, что ребенка в случае, если симптомы не исчезнут, должны были вернуть к хирургу только через сутки. Эта информация не соответствует действительности, в рекомендациях написано как раз в текущие сутки. К сожалению, ребенок к педиатру на уровне Юрьев-Польской больницы не попал, - сообщил Артем Осипов.

Лидия Малыгина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам матери, отвезти к педиатру ребенка должна была бригада скорой помощи. Но ребенка с мамой отвезли домой.

После этого министр здравоохранения добавил, что считает недопустимыми комментарии в адрес Романа Черепанова, молодого хирурга с семилетним стажем, который выполняет каждую четвертую операцию в ОДКБ. К сожалению, сейчас в его адрес, по словам министра, сыплются откровенные проклятья, в том числе и в адрес его детей.

- В данной ситуации беру на себя смелость сказать, что, как молодой хирург, доктор Черепанов грамотно исключил острый живот и дал рекомендации, которые, к сожалению, выполнены не были. Пока точка, - заключил Артем Осипов и от дальнейших комментариев на эту тему отказался.