Во владимирских дворах за нарушителями будут следить автоматические камеры

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобили, стоящие на газонах, цветниках и даже детских площадках, уже стали частью привычного пейзажа городов Владимирской области. Гаражи, куда можно было бы поставить машину, есть не у всех, а парковок катастрофически не хватает.

И все же это не оправдывает нерадивых водителей. Ведь они не только портят внешний вид дворов, но и уничтожают растения, которые годами росли и радовали горожан. На их восстановление потребуется несколько нет, не говоря уже про финансовые и трудовые затраты.

За «проступок» водителя имеют право оштрафовать, но пока нарушения фиксировать довольно сложно. Основанием для возбуждения дела служат протокол или постановление прокурора, потом его рассматривает административная комиссия и выносит решение. В общем, процедура не быстрая. И зачастую водитель избегает наказания.

По предложению владимирского горсовета в тестовом режиме начал действовать автоматический комплекс фиксации – самые обыкновенные автомобили, с установленным внутри салона специализированным видео-оборудованием. Одной такой фотографии уже будет достаточно, чтобы выписать нарушителю штраф. Причем в этом случае постановление будет выноситься автоматически, без участия правонарушителя и без протокола, а в виде электронного документа.

На последнем заседании Законодательного Собрания депутаты внесли соответствующие изменения в областной кодекс об административных правонарушениях

- Подобные средства видеофиксации уже несколько лет действуют на дорогах и эффективно выявляют нарушения правил дорожного движения. Поэтому мы решили, что такие комплексы можно использовать и для администрирования правил благоустройства – в данном случае, когда автомобиль паркуется на газонах. Неотвратимость наказания, я думаю, остановит некоторых не слишком сознательных граждан от нарушений, - подчеркнул вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.