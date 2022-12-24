Новый год без чудес не обходится: владимирцы собрали подарки для детей с особенностями развития

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С самого начала зимы неравнодушные жители региона и наши партнеры собирали подарки для кольчугинских мальчиков и девочек, живущих в этом интернате. Всего за две декабрьских декады удалось набрать целый фургон подарков, среди которых оказались сладости, игрушки и канцелярские товары.

Большие молодцы

Казалось, сама природа присоединилась к акции, подарив ребятам не по-зимнему теплый день, в который мы и привезли им коробки с подарками. На площадке перед интернатом более десятка юношей под руководством опытного педагога весело и старательно орудуют тачками и лопатами, убирая талый снег. Оказывается, это самая старшая группа, которой поручают, естественно, самые ответственные задания. Всего же в интернате сейчас живут 192 воспитанника самых разных возрастов от четырех до 23 лет.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Увидев знакомый фургон, парни тут же спешат на помощь, отложив лопаты в сторону.

- Подарки привезли? Сейчас все разгрузим, только пусть команду дадут! - смеются юноши, окружая машину.

Когда разрешение на разгрузку получено, ребята по-детски весело, но по-военному слаженно бросаются к коробкам, и за каких-то пять минут переносят подарки в вестибюль. Впрочем, в одну коробку из любопытства все же заглянули, и обнаружили там рождественских зайцев, с которыми тут же решили сфотографироваться на память.

На мое удивление, как у них дружно и умело все получается, заместитель директора интерната Ануш Калантарян объясняет, что почти все эти дети находятся в специальном проекте «Учись жить самостоятельно». Очень многие здесь прошли практику совместного проживания в квартирах за пределами учреждения, и совершенно спокойно выполняют любые хозяйственные задания и поручения.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Ребята у нас большие молодцы, а персонал обучает их навыкам. Причем обучение не спонтанное — оно начинается с младших групп, когда ребятам исполняется по 10-12 лет, - объясняет Ануш.

Надо сказать, что даже в вестибюле интерната чувствуется тепло и любовь, которыми окружают здесь детей. Тут же посетители могут полюбоваться выставкой ручных работ, которые воспитанники сделали сами на различных кружках. Их в интернате девять. А рядом стоит стенд, полный спортивных кубков и медалей. Оказывается, и спортсмены здесь тоже есть, да еще какие — прошлым летом команда по мини-футболу даже ездила в Анапу.

- Ребята участвовали во Всероссийских соревнованиях, а еще накупались в море и отдохнули. В общем, хорошо провели время, - говорят педагоги.

Конечно, не обошлось без новогодней елочки, которую дети поставили и нарядили вместе со своими наставниками. Теперь у этой елочки и лежит наша гора подарков, и вскоре их раздадут ребятам.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Дружная семья

Но каждый ребенок должен иметь родителей. Поэтому здесь даже старшие ребята зовут воспитателя не по имени-отчеству, а просто мамой. К счастью, некоторые из здешних ребят действительно обретают семью.

- Конечно, для многих из них интернат стал родным домом, но детей забирают. Обычно случается так, что у нас происходит новогоднее чудо, и этот год исключением не стал, - улыбается Ануш Калатарян. - Мы очень надеемся, что девочка, которая сейчас находится на гостевом пребывании, уедет от нас в новый дом. Мы верим, что женщина, взявшая ее, станет приемной мамой и заберет ее насовсем.

Ну, а те ребята, которые семьей еще не обзавелись, могут найти здесь работу. Например, несколько молодых людей официально устроены тут на работу разнорабочими и уборщиками, так что коллектив интерната сам по себе — настоящая дружная семья. Между прочим, когда бушевал коронавирус, и все социальные учреждения вынуждены были закрыться изнутри вместе с педагогами, коллектив Кольчугинского интерната делал все, чтобы их воспитанники чувствовали себя хорошо и спокойно, и трудное время прошло благополучно.

В ответ на привезенные подарки сами ребята передали нам маленькую благодарность — поделки и открытки, которые сделали сами. Часть открыток мы передали депутату Государственной Думы РФ от Владимирской области Алексею Говырину. Он обещал, что открытки, сделанные воспитанниками Кольчугинского детского психоневрологического интерната, обязательно вставит в рамки и повесит в своём кабинете в Думе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мы рады, что наши дети имеют возможность не чувствовать себя в этой жизни обделенными, а ваше внимание — это еще одна возможность показать ребятам, что они не одинокие и что их любят, - заключила Ануш Калатарян.

Ну, а мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции за участие и неравнодушие! В результате отзывчивости и готовности помочь, к детям из Кольчугинского дома-интерната праздник пришел раньше, подарив радость и сделав будние дни ярче.

Акция состоялась при поддержке:

- депутата Государственной Думы от Владимирской области Алексея Говырина;

- Сети Социальных Аптек «СТОЛИЧКИ”;

- компании «ХРОМ» Муромский район;

- ТЦ Ополье;

- председателя колхоза им. Кирова Киржачский район Олега Иванова;

- Владимирского завода строительного оборудования;

- Группы компаний «ЗАЩИТА»;

- Индивидуального предпринимателя Малова Александра Александровича (Селивановский район);

- Компании ООО «Пахомов» (г.Покров);

- ВФ САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ";

- ООО «Владпласт»;

- Владимирского филиала Tele2.