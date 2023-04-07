Во Владимирской области на одного безработного приходится 3 вакансии

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владимирской области на 1 апреля на учете в центрах занятости состояли 4 155 безработных, в то время как работодатели готовы предложить 17 875 вакансий. То есть получается, что на одного человека приходится по три должности.

- Если говорить о географии, то, как правило, в западных районах области уровень безработицы составляет 0,1-0,2 процента, а в восточных районах (Меленковском, Гороховецком, Селивановском) — 0,6 процента, - сообщила замминистра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.

По данным статистики, за ноябрь 2022 - январь 2023 года уровень общей безработицы в регионе составлял 2,2 процента или 15 750 человек. По этому показателю Владимирская область занимает второе место по ЦФО.

В топе швеи, айтишники и инженеры

60 процентов от всех представленных вакансий в базе службы занятости составляет обрабатывающее производство. Также особенно нуждаются в кадрах предприятия оборонно-промышленного комплекса, здесь заявлено около двух тысяч вакансий. Если говорить о рабочих профессиях, то требуются слесари механосборочных работ, монтажники, станочники, операторы станков с программным оборудованием, электромонтеры, токари, фрезеровщики.

В малом бизнесе большая потребность в швеях, поварах, товароведах. Если говорить о специалистах, это инженеры разных направленностей, айтишники, технологи, менеджеры по продажам. В социальной сфере по-прежнему не хватает врачей, учителей и воспитателей.

- Средняя заработная плата в регионе составляет 45 523 рубля. Самыми же высокооплачиваемыми специалистами остаются работники IT-сферы, наладчики, станочники, врачи высшей категории. Они получают по 80-100 тысяч рублей, - отметила Мария Мальцева.

Мария Мальцева. Фото: Виктория СУХОВА

Все на ярмарку

Попытаются решить проблему безработицы с помощью масштабной ярмарки вакансий, которая пройдет 14 и 15 апреля. Она объединит не только соискателей и работодателей, но также школьников и студентов. Самые крупные площадки будут работать в Коврове, Муроме и Владимире.

В Муроме ярмарка пройдет в центре внешкольной работы. Там будут представлены предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие организации, нуждающиеся в работниках, пройдет круглый стол для работодателей и профориентация для школьников.

В Коврове (в ДК «Современник») будут представлены ведущие предприятия города и района, пройдут интерактивные квесты по наиболее востребованным профессиям.

Во Владимире будут работать две площадки. В Технологическом колледже пройдет большая ярмарка учебных и рабочих мест для предприятий обрабатывающего и швейного производства. Здесь можно будет познакомиться с мастерскими и даже пройти собеседование с работодателями. В техникуме экономики и права представят профессии, востребованные на финансовом рынке, в малом бизнесе, на предприятиях общественного питания, торговли, гостиничном бизнесе, туризме.

- Планируется, что во всех мероприятиях примут участие более 4 тысяч соискателей, 149 работодателей со всей области. Если мы говорим о крупным площадках в Коврове, Муроме и Владимире. То здесь подтвердили свое участие более 50 предприятий, нуждающихся в рабочих, - сообщила Мария Мальцева.

Второй этап ярмарки состоится 23 июня. Там будет уделено внимание летней работе для молодежи и рабочим местам для выпускников.