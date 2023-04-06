Власти Владимира закупят четыре, а не пять троллейбусов

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Ни одно утро владимирцев не обходится без нареканий к автобусам и троллейбусам: это и большие интервалы движения, и частые поломки, и внешний вид общественного транспорта. Без масштабного обновления подвижного состава не обойтись. Признают проблему и чиновники.

Еще осенью прошлого года мэрия решила купить пять новых троллейбусов «Авангард». Низкопольные троллейбусы вместимостью до 107 человек должны были иметь по 30 сидячих мест и климат-контроль. Однако до Владимира они так и не доехали. Мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке. Поставщик, вологодский торговый дом «Транс-Альфа» заявил о форс-мажоре в виде санкций. Заводу-изготовителю пришлось искать поставщиков некоторых узлов и агрегатов. Но владимирских чиновников такой ответ не устроил. Тогда «Транс-Альфа» обратился в арбитраж, потребовав признать расторжение контракта незаконным. Однако суд компания проиграла.

К слову, на сэкономленные от первого контракта средства мэрия заказала отдельным контрактом у этой же фирмы еще один «Авангард», который благополучно поступил и курсирует по Владимиру.

В феврале в мэрии говорили, что обновленный муниципальный контракт с новым или старым поставщиком может быть заключен уже весной. Однако этого до сих пор не случилось. Неужели чиновники передумали покупать новые троллейбусы?

- Мы ни в коем случае не отказываемся от покупки новых троллейбусов. Уже получили коммерческие предложения у новых поставщиков, с «Транс-Альфа» мы больше иметь дел не хотим. Планируем закупить четыре троллейбуса, один мы все-таки уже получили. Сейчас формируем документацию, после чего начинаем готовиться к торгам. О сроках пока не говорим, но постараемся как можно быстрее решить этот вопрос, - сообщил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович.

Кроме того, в планах чиновников и покупка 100 новых автобусов. Напомним, что городская администрация подготовила заявку в Государственную транспортно-лизинговую компанию на их приобретение в лизинг. Для технического обслуживания и хранения подвижного состава необходимы будут дополнительные площади. Для этого планируется использовать муниципальную территорию бывшего троллейбусного депо №2 на улице Гастелло, 11.

Ранее губернатор Александр Авдеев говорил, что для обновления и пополнения подвижного состава, а также закрытия проблемных маршрутов необходимо около 1,5 миллиарда рублей. После снятия основной напряженности автопарк сможет пополняться по мере изнашивания с помощью тарифного регулирования, в котором предусмотрена инвестиционная составляющая.