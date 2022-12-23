Депутаты ЗС Владимирской области схлестнулись между собой из-за бюджета

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Традиционно декабрьское заседание Законодательного Собрания Владимирской области посвящено принятию бюджета региона во втором чтении. То есть в окончательном виде. И опять же традиционно против бюджета в его нынешнем виде выступила одна фракция в ЗС – КПРФ.

Расходов больше, чем доходов

Ко второму чтению депутаты ЗС и администрация Владимирской области подготовили 58 поправок в бюджет. В итоге, четыре из них отклонили по техническим причинам, а остальные приняли.

Впрочем, поправки не поменяли сути бюджета, утвержденного еще в ноябре в первом чтении. Известно, что объем расходов составит 91,4 млрд рублей, доходов – 83,9. Сами депутаты назвали бюджет «осторожным» из-за текущей нестабильной экономической обстановки. Последняя может привести к снижению уровня доходов. А вот расходы никто не отменял. Почти 10 млрд рублей в бюджете запланированы на повышение заработной платы всем бюджетникам, индексацию стипендий учащимся ссузов, строительство новой школы во Владимире и реализацию различных инвестиционных проектов.

Кстати, отдельно на ЗС позже напомнили про индексацию всех социальных выплат с 1 января 2023 года. На это в бюджете также запланировано более 2 миллиардов рублей.

- Это позволит проиндексировать выплаты на положенные 6,1 процента, - пояснила Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения. – Данное решение коснется более чем 200 тысяч человек.

Вообще, новый бюджет сохраняет социальную направленность – 67% всех расходов пойдут на жизненные нужды населения региона. Заметную сумму областной бюджет выделяет на поддержку муниципальных образований – 38% всех расходов. Социальные объекты и мероприятия, которые направлены на поддержку семьи и детства сведены в так называемый «Детский бюджет» – суммы тоже внушительные, каждый третий рубль из расходов. Практически все расходы (92%) будут вестись в рамках госпрограмм, коих в области насчитывается на данный момент 35.

«Увеличиваем кредитную нагрузку на население»

Впрочем, даже все обсудив на комитетах, депутаты вновь схлестнулись между собой на основном заседании Заксобрания. Началось все с выступления лидера фракции КПРФ в ЗС Антона Сидорко. Тот сразу заявил, что его фракция выступит против бюджета.

- Чуда не произошло! По итогам формирования федерального бюджета нашей области выделили всего 1,3 миллиарда рублей. Это наименьший уровень поддержки нашего региона от федерального центра за последние годы, - заявил заместитель председателя ЗС. – И это ничтожно мало! Что касается других моментов в бюджете, то я бы отметил, что в 2023 году доходы бюджета не сильно больше показателей нынешнего года. Разница равна величине инфляции, причем по официальным данным, а не реальной инфляции. А учитывая, что у наших фармацевтических предприятий не будет серьезных госзаказов, сверхдоходов от налога на прибыль мы точно не увидим. И, как мы боремся с дефицитом бюджета? Инфраструктурные бюджетные кредиты, займы. По сути, мы ставим крест на осторожной политике губернатора Виноградова, который старался не наращивать госдолг области и увеличивать кредитную нагрузку на население. А мы будем это делать! Вот почему наша фракцию будет голосовать против бюджета.

А вот «справедливоросы» голосовали за бюджет. Как пояснил лидер фракции Сергей Бирюков, жаловаться на уровень федеральной помощи не имеет смысла.

- Это как жаловаться на погоду, - сказал он. – А учитывая беспрецедентные условия, в которых верстался бюджет, надо отдать должное департаменту финансов, сделавшему все, чтобы бюджет выглядел исполняемым.

Первым в прямую полемику с Сидорко вступил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Михаил Максюков. Он согласился с представителем коммунистов, что бюджет действительно стоит называть осторожным и пояснил почему.

- Принятие такого бюджета оправдано в нынешней ситуации. Да, это осторожный бюджет, но я напомню, что мы в течение года обычно вносим правки в него по 3-4 раза, - сказал он. – Так что неизвестно, каким еще окажется он в следующем году. Что касается увеличения размера госдолга, то опять же в нынешней ситуации это оправдано. Тем более что реализовано все единственно правильным путем – с помощью инфраструктурных кредитов. То есть деньги вкладываются в инфраструктуру региона, которая потом даст отдачу в форме налогов, а не проедаются.

Дальнейшая дискуссия свелась к спору и личным нападкам. Представители «Единой России» обвиняли КПРФ, что они никогда не голосуют за бюджет, однако постоянно его обсуждают. А КПРФ отвечало, что у них нет возможно голосовать по бюджету постатейно, что упростило многие вещи.

В итоге, шесть представителей КПРФ проголосовали против бюджета, но остальные 26 депутатов отдали свой голос за него. Бюджет был принят во втором чтении, и нам с ним жить.