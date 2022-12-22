«Оливье» на столах владимирцев подорожал на 109 рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До главного зимнего праздника осталась всего неделя. А, значит, самое время начинать закупать ингредиенты для новогодних блюд. По традиции, у многих владимирцев на столах будут салаты «Оливье» и «Селедка под шубой».

Специалисты Владимирстата на основе данных о динамике стоимости продуктов питания в ноябре этого года к ноябрю прошлого года рассчитали, во сколько обойдутся новогодние угощения.

За год цена ингредиентов для «Оливье» выросла на 9,27 процентов или на 109 рублей 27 копеек. 400 граммов вареной колбасы выйдет на 189,56 рубля, 400 граммов маринованных огурцов — на 92,27 рубля, 380 граммов зеленого горошка — на 87,65 рублей, четыре куриных яйца — в 32,21 рубля, 200 граммов майонеза — на 57,48 рублей, 400 граммов картофеля — на 10,84 рубля, 100 граммов лука — на 2,95 рубля и 200 граммов моркови — на 5,88 рубля. Итого, на четыре порции салата уйдет 478 рублей 84 копейки.

Среди продуктов питания больше всего выросли цены на майонез (на 19,7%), зеленый горошек (на 12,13%) и маринованные огурцы (на 12,13%). Вареная колбаса подорожала на 11,84%, лук репчатый – на 4,61%. Подешевели картофель (на 33,78%), морковь (на 23,83%), яйца куриные (на 3,33%).

«Селедка под шубой» выйдет еще дороже. Цена салата поднялась на 12,46 процента или 112 рублей 46 копеек. На удорожание блюда повлиял рост цен на соленую сельдь (на 28,29%) и майонез – на 19,7%. Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи (кроме лука) – подешевели: в наибольшей мере свекла – на 34,21% и картофель – на 33,78%.

Итак, килограмм селедки обойдется в 109,71 рубля, два яйца — в 16,10 рубля, 300 граммов майонеза — в 86,22 рубля, 400 граммов картошки — в 10,84 рубля, 100 граммов лука — в 2,95 рубля, 300 граммов свёклы — в 7,79 рубля, 200 граммов моркови — в 5,88 рубля. Итого — на четыре порции салата придется потратить 239 рублей 49 копеек.

А учитывая, что четырьмя порциями одна семья явно не ограничится, придется выложить на оба салата гораздо большую сумму. Так что готовьте ваши денежки или ищите продукты со скидками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Годовая инфляция в регионе снизилась до 13 процентов

Цены на продовольствие в ноябре снизились до 13,5%. Хороший урожай зерновых культур уменьшил затраты производителей на сырье и замедлил рост цен на крупы и макароны.

Крупные региональные производители увеличили производство мучных кондитерских изделий, печенья и шоколада, что дало толчок к снижению цен на сладкое.

Широкие ярмарки в городах Владимирской области увеличили предложение рыбной продукции из регионов Дальнего Востока и замедлили рост цен на рыбу.

Издержки местных производителей сыра снизились благодаря уменьшению цен на молоко – основное сырье для его производства. Предложение сыра расширилось, и цены на него замедлились.