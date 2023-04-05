Мост через Клязьму на Южном обходе Владимира начнут ремонтировать в апреле-мае

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Вопрос с восстановлением аварийного моста через Клязьму на Южном обходе Владимира на трассе М-7 сдвинулся с мертвой точки. Сейчас ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» ищет подрядчика для создания проекта его капитальной реконструкции, но первые необходимые работы дорожники обещают провести совсем скоро.

В ожидании хорошей погоды

Владимирские автомобилисты крайне недовольны тем, что сейчас происходит на «Южке». После того, как по трассе поездили грузовики, работавшие на строительстве платного автобана М-12, дорожное покрытие превратилось тут в стиральную доску, а мост через Клязьму и вовсе оказался в аварийном состоянии, так что пришлось запретить проезд по нему большегрузов и организовать реверсивное движение.

Результатом стали постоянные пробки и заторы.

- Мы не понимаем, почему с мостом ничего не делается столько времени, - возмутился автолюбитель из микрорайона Юрьевец Андрей. - Южный обход используют не только транзитные машины, но и многие местные жители. Мне, например, приходится добираться по нему на работу. Но из-за состояния дороги и пробок никогда не знаешь, успеешь ли вовремя.

Другие автолюбители требуют до конца ремонта «Южки» сделать бесплатной его «соседа» - трассу М-12. Впрочем, в ГК «Автодор» давно уже объяснили, что ждать этого не стоит. Поэтому некоторые особенно отчаянные автомобилисты, доведенные до крайности, банально снимают или закрывают номера и катятся по платному автобану бесплатно, объезжая разбитый Южный обход. Однако такие лихачи сильно рискуют, так как ГИБДД вполне может задержать их со всеми вытекающими последствиями.

Тем временем в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» подали надежду. Оказывается, специалисты уже провели обследование аварийного моста и определились с тем, что необходимо сделать в первую очередь.

- В апреле-мае мы планируем провести на мосту восстановительные работы. Что касается капитального ремонта, то в скором времени мы начнем разработку проектной документации, - рассказал официальный представитель дорожного ведомства Александр Полянский.

При этом дорожники уточнили, что на мосту необходимо полностью снимать асфальт, поэтому специалисты ожидают сухой погоды, дабы конструкции сооружения просохли.

- Поврежденные элементы будут заменены. Будем надеяться, что восстановительные работы позволят снять действующие ограничения, - уточнил Александр Полянский.

Однако в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» оговорились, что возможно, при ремонтных работах внутри моста обнаружатся другие дефекты, которые невозможно установить визуально, так что уверенно говорить об окончательном решении проблемы уже нынешней весной все-таки рано. Также пока нет ясности с тем, как пойдет транспорт на время восстановительных работ.

Не раньше следующего года

Что до капитального ремонта моста, то сейчас на официальном сайте госзакупок России ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» организовало конкурс на поиск подрядчика. В течение одного года он должен будет выполнить проектно-изыскательские работы.

Стоимость контракта составляет 8 миллионов 900 тысяч рублей, и 21 апреля подрядчик должен быть выбран. Сразу же после этого специалисты должны приступить к проведению необходимых мероприятий.

Так, до 14 ноября предстоит провести инженерно-геодезические, экологические, геологические изыскания и предпроектное обследование моста.

Затем, до 1 февраля 2024 года, специалистам необходимо будет провести второй этап предпроектного обследования, подготовить материалы по технологическим и конструктивным решениям, создать проект полосы отвода, проект по организации демонтажа объекта, подготовить смету на строительство, а также сделать ряд других необходимых работ.

После этого до 20 мая того же года нужно будет получить положительное заключение государственной экспертизы. Лишь после этого можно говорить о сроках проведения капитального ремонта, но стоит помнить, что ему будет предшествовать конкурс на поиск подрядчика.

Кстати, в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» согласились, что одним ремонтом моста на Южном обходе проблему заторов не решить, и дорожное полотно требуется восстанавливать на всем поврежденном участке. Такие планы у дорожников есть, но сейчас они ожидают финансирования. Так что вряд ли в этом году стоит ждать радикального улучшения ситуации.