Новогодняя ночь во Владимире будет веселой, но без фейерверка

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Масштабных гуляний в нынешние праздники не ожидается, однако интересные площадки, конкурсы и представления для владимирцев приготовили.

30 домиков-шале

- С большим волнением и надеждой мы ждали решения, в каком формате и каким образом в нынешнем году состоятся новогодние празднования с учетом всяческого рода ограничений, которые возникли в нашей жизни в этом году. Мы были очень рады решению губернатора, что новогодним праздникам быть, что город должен быть украшен, - рассказала руководитель управления культуры и туризма горадминистрации Владимира Алина Ведехина.

Основное отличие от прошлых годов будет заключаться в том, что большая часть мероприятий рассчитана на 60 тысяч владимирских детей и маленьких гостей города, которых взрослые просто не могут оставить без Дедушки Мороза.

- Запланировано более 150 мероприятий в наших учреждениях физкультуры, культуры и дополнительного образования, - уточнила заместитель главы горадминистрации Владимира Елена Малик.

Так, в домах культуры и в планетарии состоятся 13 благотворительных елок для ребят разных категорий. А для малоимущих и многодетных семей приготовлено более 6000 подарков. А еще в городе состоятся 43 дворовые елки, которые уже начались.

А с 23 декабря начнет работать Рождественская ярмарка. Правда, в этом году она «переедет» с Соборной площади на улицу Георгиевскую. А вот домики-шале раскидают по городу. В общей сложности откроются 30 шале, среди которых 16 будут торговать народными ремеслами, а семь станут общепитами.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Официальное открытие ярмарки с торжеством и концертом состоится на улице Георгиевской 25 декабря в 12.00.

Еще одна «фишка» этого года — любая владимирская семья сможет принять участие в конкурсе «Почты Деда Мороза», который будет называться «Новогодние традиции нашей семьи» - в городе разместят специальные почтовые ящики у ДК Молодежи, в парке Дружба, на Соборной площади и на площади Победы. Нужно будет сделать общую семейную фотографию с изображением в каких-либо новогодних декорациях, за приготовлением салата оливье, вырезанием снежинок или прочей подобной работой. Затем в письме указать, что конкретно изображено, и бросить письмо в ящик. Впоследствии победители получат подарки.

Деды Морозы снова побегут

Спортивная составляющая в нынешние праздники тоже будет богатой. В городе на всех 20 хоккейных коробках в течение всех праздников будут проводиться «Забавы на льду» - подвижные игры на коньках и с ватрушками.

Также будут работать все городские катки. Так, 31 декабря катки «Молодежный» В ЦПКиО, а также на бульваре Пушкина, будут работать до 22.00. Будет каток и на стадионе «Лыбедь», но там не будет гардероба и проката. В новогоднюю ночь все катки сделают небольшой перерыв, но с 1.00 до 4.00 снова распахнут свои двери. В течение праздников катки станут работать с 10 до 22 часов.

- Однако просим обратить внимание, что иногда они будут закрыты в связи с погодными условиями, - объяснил руководитель управления физкультуры и спорта горадминистрации Владимира Марат Мангушев.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наконец, завершением новогодних гуляний уже традиционно станет «Забег Дедов Морозов», который состоится 14 января – побегут дистанцию на 600 метров от Театральной площади до Соборной. Как и всегда, принять участие в забеге сможет любой желающий, условие лишь одно — необходимо быть либо в костюме Деда Мороза, либо иметь хотя бы один атрибут костюма, подойдет даже посох. Регистрация участников будет проводиться в 11.30, старт забега — в 12.00. Как и всегда, победителей ожидают призы и ценные подарки.

КСТАТИ

На Рождественской ярмарке будет установлен отдельный домик под названием «Мы вместе». Все желающие смогут принести туда подарки для семей мобилизованных. Все подарки из домика обязательно будут переданы их детям.