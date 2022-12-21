Владимирскую медицину в 2023 году ожидают неотложная помощь в поликлиниках и новые скрининги

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Проблемы в сфере здравоохранения остаются одними из самых острых в регионе. Владимирцы не устают жаловаться на невозможность попасть к врачу, огромные очереди и некачественно оказываемые услуги.

На днях в Доброграде прошла стратегическая сессия «Ключевые направления развития здравоохранения Владимирской области». Медики региона вместе с экспертами Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации Минздрава России обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения.

Основные задачи властей на данный момент эксперты видят в удержании медицинских кадров, снижении смертности (преимущественно мужчин трудоспособного возраста), повышении ожидаемой продолжительности жизни, развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи, повышении удовлетворенности пациентов медицинской помощью.

- Проблем много. Понятно, что некоторые из них – например, дефицит кадров – можно решить только в течение нескольких лет. Подготовка собственных специалистов – долгосрочная перспектива. Но поиск внутренних резервов, возможность преобразований в организации работы наших учреждений, которые позволят повысить удовлетворенность пациентов уровнем оказания медицинской помощи, – это то, на чем мы сосредоточимся в 2023 году, – отметил губернатор Александр Авдеев.

Что же нового предложили ввести в систему регионального здравоохранения? Во-первых, необходимо выделить службу неотложной помощи в поликлиниках для разведения потоков пациентов и сокращения очередей. Во-вторых, создать централизованный офис по записи к врачу в рамках пилотного проекта «Инцидент 38». Также в планах разработать программы корпоративного здоровья на предприятиях для увеличения охвата населения профосмотрами и диспансеризацией, внедрить скрининговые программы по профилю гастроэнтерология из-за роста числа пациентов с циррозом печени среди мужчин и женщин, создать стояночные комплексы для бригад скорой помощи на трассах, где фиксируется рост ДТП, увеличить количества травмцентров второго уровня (его специалисты могут оценить состояние пострадавшего, провести реанимационные действия и при необходимости выполнить операции).

При этом глава региона отметил, что снижение смертности возможно лишь при комплексном подходе к проблеме, акцент необходимо сделать на пропаганде здорового образа жизни. А для снижения аварийности на дорогах нужно тесное взаимодействие ГИБДД, МЧС и системы здравоохранения.