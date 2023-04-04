К владимирскому омбудсмену чаще всего приходят с социальными вопросами

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Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова опубликовала доклад об итогах работы за 2022 год. Документ на 139 листах показал, что владимирцы все чаще вынуждены искать справедливость и защиту у омбудсмена.

Три фактора

Стоит сказать, что число обращений к уполномоченному по правам человека в регионе вообще растет ежегодно, но в этот раз их количество подскочило сразу на треть, что стало своеобразным рекордом.

В общей сложности омбудсмену поступило 5401 обращение, из которых 1812 были письменными, а остальные устными. В 149 случаях владимирцы обращались коллективно. При этом лишь семи заявителям отказали в приеме их жалоб по тем или иным причинам.

Сама Людмила Романова объяснила столь высокое число обращений тремя причинами.

- Во-первых, после объявления СВО и начала призывной кампании в рамках частичной мобилизации стали поступать обращения в интересах участников специальной военной операции, мобилизованных, членов их семей. Таких обращений поступило 754, - сообщила Людмила Романова.

Второй фактор — к омбудсмену на прием часто приходили приехавшие в регион жители ЛНР, ДНР, а также Херсонской, Запорожской областей и Украины. От них поступило 316 обращений.

Наконец, третья причина заключается в новом проекте под названием «Правовой поезд», когда представители различных ведомств, включая уполномоченного, совершают коллективный выезд и прием жителей в разных городах и поселках области. Всего от 350 человек таким способом поступило 590 вопросов. А если говорить о географии, то чаще всего к омбудсмену приходят жители столицы региона, в то время как в других городах и районах обращения идут все чаще именно через «Правовой поезд».

Людмила Романова отметила, что в большинстве случаев владимирцы уже традиционно жалуются на нарушения социальных прав. Тут тематика различная — это и вопросы оказания медпомощи, и выплата пенсий, и получение жилья, и решение трудовых споров, а теперь также и оказание медпомощи мобилизованным и их социальные права и льготы.

Из общего числа поступивших обращений «социальные» составили 62,1 процента, в то время как год назад таковых было лишь 55 процентов.

Фельдшер на велосипеде

Так, в аппарат уполномоченных пришла дочь инвалида из Петушинского района, который долгое время оставался без бесплатных препаратов. После обращения омбудсмена в Минздрав региона вопрос решился.

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Еще одна женщина-инвалид обращалась по поводу того, что ей в программе реабилитации не прописали получение памперсов. Впоследствии Бюро МСЭ обеспечило пенсионерку не только памперсами, но и прогулочным креслом-коляской, стулом с санитарным оснащением и прикроватным столиком.

Иной раз нарушаются права самих медработников. Например, в Селивановском районе фельдшер, живущий в 7 километрах от ФАПа, вынужден за отсутствием автобуса ездить летом на работу не велосипеде, а зимой пользоваться такси, причем на эти поездки вынужден тратить по 15 тысяч рублей.

Бывали непростые ситуации и в других сферах. Вовсе вопиющий случай произошел с пенсионеркой из Владимира, которая пожаловалась, что больше 10 лет не получала пенсию. После обращения Людмилы Романовой в прокуратуру и в Пенсионный фонд оказалось, что оснований к отказу в выплатах не имелось. Но даже после прокурорского представления женщине положенную пенсию выплачивать не стали, и лишь через суд удалось этого добиться. Причем в пользу пенсионерки взыскали не только всю не полученную выплату за 10 лет, но и компенсацию морального вреда — все выплаченные ей средства составили в итоге более 1 миллиона рублей.

А другой женщине отказали в начислении пенсии из-за недостаточного стажа — в 90-е она работала без оформления. Омбудсмен отмечает, что таких случаев в регионе становится все больше.

Интересно обращение пенсионерки из Собинки, которая посетовала, что местные жители не имеют возможности оплачивать коммуналку за наличные. При этом банковской карты у женщины не имелось, но даже те, кто их имел, все равно вынуждены были оплачивать комиссию. После вмешательства уполномоченного ЕРИЦ Владимирской области открыл в Собинке кассу, где жители смогли оплачивать счета по старинке.

А вот количество жалоб на нарушение государственных гарантий защиты прав в гражданском, административном и уголовном процессе, а также в местах заключения наоборот снизилось с 18,4 процента в 2021 году до 14,2 процента в минувшем.

Зато чаще люди стали приходить к омбудсмену с вопросами вступления в наследство, с земельными спорами и с вопросами работы общественного транспорта.

Есть среди обращений и вопросы получения гражданства, права на свободное передвижение и выбор места жительства, и даже вопросы права на жизнь и достоинство личности. Но таких обращений стало чуть меньше — 9 процентов от общего числа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Немало поступило обращений от переселенцев. Часто люди жаловались на неполучение социальной выплаты или просили оказать помощь в переезде в другие регионы, а также обращались с необходимостью пересылки различных документов, например, из пенсионных дел Мариуполя.

Один мужчина из ДНР попросил помощи, когда они с матерью оказались в разных пунктах временного пребывания, причем документы остались у сына, а женщину положили в больницу. В итоге все закончилось благополучно, и мать с сыном оказались под одной крышей.