Второй этап Первенства России владимирское «Торпедо» начало с победы, а «Муром» - с ничьи

Фото с официального сайта владимирского "Торпедо".

Стартовал второй, весенний, этап Первенства России по футболу. Команды из Владимирской области начали его в сильнейшей группе второй лиги, но не с нулем очков. У команд остались те очки, что они заработали в прошлом году на первом этапе в матчах с командами из шестерки сильнейших.

Таким образом, владимирское «Торпедо» стартовало с предпоследнего, одиннадцатого места, а «Муром» - с третьего.

Вырвали победу на последней секунде

Скамейка запасных у черно-белых небольшая. Еще в прошлом сезоне серьезные травмы получили два ведущих игрока — форвард Никита Андреев и опорный полузащитник Владислав Лабзин. Оба перенесли серьезные операции, и до сих пор не в строю. А в контрольном поединке с «Текстильщиком» травму лица получил новичок, воспитанник казанского «Рубина» Раиль Абдуллин. Поэтому на первую игру второго этапа он вышел в специальной защитной маске.

Играло «Торпедо» на выезде в Санкт-Петербурге с ФК «Звезда». Надо отметить, что это команда сильная, в ее активе 19 очков. Поэтому неудивительно, что хозяева сразу завладели преимуществом. Несколько раз ворота торпедовцев спасал голкипер Артем Ковешников.

В основное время ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Судья добавил пять минут. Буквально на последней секунде владимирские футболисты пошли в контратаку. Ярослав Краснов обыграл защитника и отдал передачу с левого фланга, а Дени Далиев (которого, кстати, хотели заменить по ходу игры) распечатал ворота соперников. Победа!

- Бывают такие матчи, когда игра не получается, особенно в атаке. И если ты выигрываешь на последних минутах, то это – большое везение! Какие-то контратаки у нас были, но так, как мы хотели играть в атаке, нам не дал соперник. Команда хорошая. Они играли лучше, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер черно-белых Александр Горбачев.

Он признал, что в следующей игре команде снова придется нелегко, так как она потеряла еще двух футболистов. Ярослав Краснов и Виктор Чувилов пропустят матч из-за перебора желтых карточек.

Уже 8 апреля «Торпедо» сыграет на Малой спортивной арене с командой «Балтика-БФУ». Сейчас в активе владимирских футболистов 11 очков, команда остается на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Боевая ничья

«Муром» свой первый матч также провел на выезде в Санкт-Петербурге. Команде достался лидер турнирной таблицы — команда «Ленинградец», которая стартовала с 25 очками.

Итоговый счет - 1:1 – установился еще в первом тайме. Первым отличился «Ленинградец», однако буквально через несколько минут в ответной атаке игрок «Мурома» Сергей Ильин прорвался через линию защитников соперника и сравнял счет. Несмотря на несколько опасных моментов, счет так и остался прежним.

- Мы друг друга хорошо знаем, знаем стилистику игры «Ленинградца». Очень уважаем эту команду, потому что она показывает хороший уровень во второй лиге. Обе команды стремились одержать победу, но получилась боевая ничья, - резюмировал главный тренер «Мурома» Евгений Перевертайло. - Каждая предстоящая игра для нас является самой важной, нужно побеждать. И мы стараемся двигаться таким путем.

В следующем туре «Муром» примет на своем поле команду «Луки-Энергия», занимающую последнее место в своей группе.