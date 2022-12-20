Лишь 9 процентов владимирцев могут позволить себе взять кредит на недорогую машину

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В последний год доступность автомобилей в России сильно снизилась. Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2022 году в стране доля семей, которые могут взять машину недорогой новый автомобиль, составила 16,3 процента, что на 1,6 процентов меньше, чем в прошлом году.

Для оценки региональных различий по доступности покупки новой машины эксперты провели исследование и составили рейтинг. В качестве индикатора доступности выступает доля семей, которые могут ежемесячно вносить платеж по кредиту, тратить деньги на содержание авто и при этом не забывать о повседневных расходах. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20 процентов на срок три года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9 процента, здесь довольно высокие зарплаты. Также в числе лидеров — Чукотка и Магаданская область с результатами 48,9 процента и 44,2 процента. В первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают шестое и десятое места с результатом в 37,3 процента и 28,9 процента.

Владимирская область находится в последней тридцатке регионов, занимая лишь 59-е место. Взять кредит, чтобы купить новую машину за 900 тысяч, могут всего 8,8 процента жителей. Если говорить об автомобиле за 2,5 миллиона, то позволить ее себе могут только 1,4 процента жителей. Взять кредит на машину премиум-класса за 10 миллионов рублей могут 0,1 процента жителей. Кстати, если не прибегать к помощи банков, то на новое авто придется копить девять лет, для этого придется откладывать половину зарплаты.

Если говорить о наших географических соседях, то на 41-м месте рейтинга — Нижегородская область, где недорогую машину в кредит могут купить 11,6 процентов жителей. Ярославская область занимает 46-ю строчку рейтинга с 11 процентами жителей. На 48-м месте Рязанская область, здесь кредит на машину за 900 тысяч могу взять 10,8 процентов. Хуже, чем во Владимирской области, дела обстоят в Ивановской, которая расположилась аж 79-м месте рейтинга. Лишь 5,4 процента жителей способны платить кредит и содержать недорогое авто.

На последней строчке рейтинга расположилась Ингушетия, где лишь 2,6 процента семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей. Также в числе регионов, замыкающих рейтинг: Чечня (2,8%), Кабардино-Балкария (4,3%), Дагестан (4,4%) и Калмыкия (4,9%).

На фоне замедления инфляции рыночные ставки по кредитам могут снизиться ближе к концу 2023 года, поэтому возможности приобретения машины в кредит могут ощутимо увеличиться уже в следующем году, что в свою очередь приведет к росту доли семей, которым будет доступен автомобиль, отмечают эксперты.