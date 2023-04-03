Во Владимирской области систематически занимаются спортом больше половины населения

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторое время назад Президент России Владимир Путин говорил о том, что у Владимирской области есть проблемы с алкоголем. Уж больно много пьют владимирцы. Однако при этом сразу было обговорено, что запретами алкоголя проблему не решить. Решить ее может завлечение людей в массовый спорт.

И в принципе, владимирцы потихоньку приходят к здоровому образу жизни. По данным министерства спорта и туризма 33 региона, в 2022 году систематически спортом занимались 55,9 процента всего населения.

- Это выше, чем в среднем по Центральному Федеральному округу и даже по стране, - уточнил министр спорта Владимирской области Алексей Сипач. – При этом за год этот показатель вырос с 52,3 процента.

По словам Алексея Сипача, резко увеличить этот показатель в принципе невозможно. Однако за счет создания условий для занятий спортом есть надежда, что постепенно число людей, вовлеченных в спорт, будет с каждым годом все больше.

Помочь с этим должны различные проекты регионального и федерального уровня. Одним из них является проект «Zа самбо». Это федеральный проект, который направлен на активно развитие данного вида спорта в регионах России. Во Владимирской области в рамках данного проекта планируется активно развивать данный вид единоборства в школах.

- В 27 школах 33 региона уже открыты залы для занятия самбо, - сказал Алексей Сипач. – И будем и дальше открывать. Также есть идея развивать самбо в вузах. К примеру, в сентябре будет открыт зал для занятий самбо на базе ВлГУ. Также данный вид борьбы будем развивать на селе.

Отдельно стоит сказать про «умные площадки», которые с прошлого года решили строить во Владимирской области. «Умная» спортивная площадка — это хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Во Владимирской области две площадки должны ввести в эксплуатацию как раз в 2023 году. Одна откроется во Владимире, вторая – в Гусь-Хрустальном.

- Денежные средства были выделены достаточно поздно, поэтому мы не сумели закончить работы в прошлом году, - уточнил Алексей Сипач. – Но торги уже проведены. Подрядчики уже приступили к работе. Ждем хорошей погоды, чтобы довести все до конца. В Гусь-Хрустальном, например, осталось постелить футбольное поле. Во Владимире не успели пока сделать покрытие беговых дорожек. Но работ не так много, так что в мае мы уже планируем их открыть.

В Гусь-Хрустальном пока дата открытия запланирована на 15 мая, во Владимире – на 19 мая.