Владимирцы просят детские площадки и ремонт дорог

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в течение нескольких лет депутаты владимирского горсовета получают по 2 миллиона рублей. Но не себе, а на наказы избирателей. Эти средства идут на ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, благоустройство территорий.

Перечень наказов избирателей в этом году уже составлен и утвержден. Хотя, по словам народных избранников, он может дополняться, если останутся свободные средства.

У некоторых депутатов список наказов внушительный, состоящий из 7-13 позиций. Другие же предпочли не разбивать два миллиона на несколько объектов, а направить их на один крупный объект.

Итак, что же будет сделано в этом году по желанию владимирцев. У депутата Ларисы Пышониной только один объект — на выделенные средства пройдет ремонт дороги около музыкального театра «Разгуляй» (в районе дома №94а). Сергей Киселев возьмет на контроль благоустройство территории у школы №45 в микрорайоне Энергетик. Там сделают полноценную спортивную площадку. Два миллиона от депутата Михаила Сахарова уйдет на обустройства тротуара в селе Спасское.

По миллиону рублей уйдет на ремонт тротуара от дома №22 по улице Труда (в районе детского сада №113) до дома №8/26 по улице Фейгина, а также на ремонт подъездной дороги к детскому саду №84 в районе дома №24-а по улице Северная.

Сразу 8 объектов в наказах у депутата Андрея Степанова. Семь новых площадок появится: у домов №30а, 30-в, 16-а по проспекту Строителей, у домов №137а, 139, 147а по улице Лакина, у дома №15-в по улице Белоконской. Кроме того, поставят два фонаря на территории от улицы Олега Кошевого.

В списке наказов Романа Мусихина - установка детского и спортивного оборудования у дома №19 по улице Южная и обустройство детской площадки у дома №1 по улице Стрелецкая, ремонт автомобильной дороги в районе дома № 9/9 по улице Лесная и благоустройство общественной территории в районе школы № 6 (ремонт ограждения площадки, частичная замена резинового покрытия).

В списке депутата Светланы Мангушевой семь наказов. В этом году обещают благоустроить Казанский родник — сделать навес и лестницу, оборудовать детские площадки у домов №21, 26-а, 31, 34, 36 по улице Верхняя Дуброва, у дома №4 по улице Фатьянова, а также благоустройство территории на пересечении улиц Сперанского и Нижняя Дуброва.

Евгений Станчев продолжит курировать благоустройство площадки для выгула животных в районе дома №46 по улице Луначарского и установку детских площадок у дома №8-г по улице Суздальская, у домов №1-а и 51 по улице Михайловская, у дома № 11 по улице Рабочая.

Также планируется обновить асфальт и установить спортивное оборудование на территории детского сада №112, частично отремонтировать асфальт на территории детского сада №3 на улице Безыменского, и привести в порядок тротуар в районе дома №46-а по улице Куйбышева. Ход работ проконтролирует Оксана Сперанская.

Пять наказов у депутата Дмитрия Павлова: благоустройство территории у домов №105 и 113 по улице Горького, установка детских площадок у домов № 2-а, 6 по проспекту Строителей и №99, 129 по улице Горького, а также ремонт тротуара от остановки общественного транспорта «Содышка» до школы №25.

Рекордсменом по числу наказов (их 13) стал депутат Александр Захаров. Новые детские площадки появятся у дома №15 по улице Молодежная, у дома №4 и 16 по улице Октябрьская, между улицами 1-я Лесная и 2-я Лесная в Оргтруде, у дома №3 по улице Лесная одноименного микрорайона, у домов №205, 215 по улице Добросельская, у домов № 3, 3а, 5, 7, 31 по улице Растопчина, а у домов №69 и 69 по улице Комиссарова установят не только детское, но и спортивное оборудование.

На два миллиона от депутата Олега Кашицина сделают ливневую канализацию на придомовой территории дома 40 по улице Юбилейной и благоустроят детские площадки у домов №161, 161а, 161-б по улице Добросельской и у дома №9-а по улице Суворова.

Кроме того, в районе дома №23 по улице Нижняя Дуброва должны благоустроить общественную территорию, а у дома №21а оборудуют детскую площадку.

Остальные наказы избирателей можно посмотреть на сайте городской администрации.