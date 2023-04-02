Во Владимирской области за неделю мошенники украли больше 14 миллионов рублей

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Стражи порядка говорят, что профилактика мошенничества дает свои результаты. За первые месяцы текущего года в областной столице зарегистрировано больше 200 сообщений, в которых владимирцы рассказывают, что после профилактических встреч с полицейскими они смогли быстро сориентироваться и не попасться на уловки позвонивших им аферистов.

Тем не менее, новые случаи дистанционных мошенничеств регулярно регистрируются. Только за прошедшую неделю в области было совершено 54 преступления с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 14 миллионов рублей. В связи с этим в полиции рассказали о трех реальных мошеннических схемах, на которые то и дело попадаются владимирцы.

«Ваш родственник попал в ДТП»

Это давно известная, но все равно остающаяся актуальной схема. Аферист под видом полицейского звонит на телефон пенсионерам и сообщает о том, что близкий родственник стал виновником ДТП и для компенсации пострадавшему, а также для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо предоставить определенную сумму денег. Деньги, как правило, просят передать курьеру, который приедет по месту жительства, или перевести через платежный терминал на указанный расчетный счет.

Только за один день, 8 марта, жертвами мошенников стали пятеро пожилых жителей Киржача. Поверив аферистам и желая помочь своим родственникам, потерпевшие отдали посыльным телефонных мошенников в общей сложности почти 1 миллион рублей. Еще 500 тысяч рублей лишились 71-летняя жительница Судогды и 82-летняя жительница Владимира. Свои сбережения бабушки отдали курьеру, которым оказался ранее судимый 18-летний местный житель. При этом мошенники дали указание своим жертвам до приезда курьера положить мобильный телефон в чайник с водой, якобы для того, чтобы никто не прослушал информацию о «помощи» родственникам. Курьеров из Киржача и областного центра задержали.

«Игра на бирже. Доход от инвестиций»

Мошенничество в сфере инвестирования – относительно новый, но также распространенный метод «выкачивания» денег у населения. Аферисты заманивают людей обещаниями высокой прибыли за короткий срок. Чтобы войти в доверие, мошенники создадут видимость первого заработка и даже позволят потенциальной жертве вывести его себе на счет. Впоследствии игрок по указанию куратора будет систематически вносить свои собственные деньги, а куратор, в свою очередь, информировать об «успехах». Впоследствии, когда потерпевший уже начинает предъявлять претензии о выводе денег, в том числе якобы выигранных, аферист пропадает со связи, либо требует вложения еще более крупной суммы, «необходимой для вывода денежных средств на счет потерпевшего».

С заявлением о хищении крупной суммы денег 9 марта в полицию обратилась 68-летняя жительница Суздальского района. Желая получить дополнительный доход, потерпевшая отдала за «выгодное инвестирование» 1 миллион 350 тысяч рублей. По аналогичной схеме лишилась 385 тысяч рублей 63-летняя жительница Мурома.

«Купля-продажа в интернете»

Вариант первый. Используя интернет-сервис для размещения объявлений, злоумышленник под видом покупателя товара звонит по телефону продавцу и говорит, что сразу хочет перечислить деньги за товар на счет. Таким образом, он обманом узнает информацию о банковской карте. Используя эти сведения, аферист подключается к онлайн банку (личному кабинету) потерпевшего и похищает деньги. Также злоумышленник может переслать потерпевшему ссылку на компьютерную программу (якобы сервис по безопасным сделкам), перейдя по которой последний вводит необходимые сведения карты (думая, что это необходимо для ее идентификации «покупателем» и перевода денег), воспользовавшись которыми мошенник похищает деньги.

Второй вариант. Под видом продавца товара злоумышленник просит покупателя сразу произвести оплату, уверяя, что впоследствии отправит товар транспортной компанией, и, получив на свой счет деньги, пропадает со связи.

Более 6 миллионов перевел на счет мошенника директор одной из региональных компаний, желая купить оборудование для производства через популярный интернет-сервис. Полицейские ищут афериста.

Полицейские просят быть бдительными и проверять информацию, которую сообщают неизвестные вам ранее люди. В случае совершения мошенничества следует незамедлительно обратиться в полицию.