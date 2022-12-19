Юрьевец получит 115 миллионов федеральных рублей на строительство дорог на двух улицах

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Скоро депутаты областного ЗС соберутся на последнее заседание в этом году. А пока они обсуждают будущие законопроекты на профильных комитетах.

44 миллиона на зарядку электромобилей

Естественно, большая часть вопросов в данный момент связана с проектом бюджета-2023. На комитетах по местному самоуправлению и по вопросам ЖКХ обсудили статьи расходов, которые получили дополнительное финансирование.

Ко второму чтению появилось больше ясности по суммам, на которые регион может рассчитывать из федерального центра – это субсидии, дотации и прочие поступления из бюджета страны. Эти деньги позволили увеличить некоторые статьи расходов.

Во-первых, появились деньги на дороги в новых жилых кварталах. Например, на улицы новостроек в Юрьевце – Славная и Всесвятская. Автобусы туда не ходят, и детям приходится добираться до школы 2-3 километра пешком по грунтовкам. Жители не раз обращались с просьбой решить проблему. На будущий год было запланировано на этот проект около 150 млн рублей. Но тут выросли цены, и сейчас ко второму чтению удалось увеличить финансирование на 115 млн рублей.

«К новым жилым кварталам начнут строить дорогу со всей инфраструктурой: с ливневой канализацией, тротуарами, велодорожками и остановками общественного транспорта. Движение будет безопасным как для водителей, так и для пешеходов», – пояснил председатель комитета по местному самоуправлению Александр Цыганский.

Около 44 млн федеральных рублей в следующем году область получит на установку зарядных станций для электромобилей. Точнее, ставить их будет частный бизнес, но потом инвестор получит частичную компенсацию расходов. Речь идет пока о 16 станциях.

Наконец, в следующем году пройдет ремонт муниципальных музеев: историко-краеведческого в Камешково и усадьбы Танеевых в Ковровском районе. Начнется ремонт здания под филиал медицинского вуза. Это четырехэтажное здание бывшего худграфа у Золотых Ворот во Владимире. В Гусь-Хрустальном на базе колледжа откроется еще одна школа креативных индустрий. Первый такой центр заработал во Владимире на базе колледжа культуры и искусства в октябре.

Деньги на ученых

Тем временем, в Заксобрании решили внести изменения в закон о господдержке молодых ученых. Планируется не только увеличение сумм грантов, но и расширение возможностей их использования. Предполагается, в частности, что денежное поощрение может быть назначено как исследователю-«одиночке», так и целой проектной группе.

Закон о господдержке молодых ученых работает во Владимирской области больше 15 лет. В марте 2020 года его уже редактировали. Тогда речь шла о смягчении возрастных критериев: планку подняли до 35 лет, а для кандидатов и докторов наук – до 40 лет (изначально предельный возраст был определен в 30 лет). Теперь текст закона дополняется новой категорией потенциальных получателей – вводится понятие «коллектив ученых». Его численность – не больше трех человек. Таким образом, в случае принятия закона с 1 января 2023 года претендовать на государственную помощь в осуществлении своих научных идей смогут как отдельные молодые ученые, так и целые проектные группы.

Одновременно увеличивается минимальная сумма такой поддержки – с 30 до 100 тысяч рублей. Гранты могут выделяться на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований по особым – приоритетным для региона – направлениям. Перечень таких приоритетных направлений развития науки, технологий и техники утверждается постановлением Правительства Владимирской области.

«Что касается сумм, то тут основания для их увеличения очевидны: размеры грантов не менялись с 2007 года, то есть все время действия нашего закона. Сегодня 30 тысяч уже не те деньги, что 15 лет назад, и особенно если мы говорим об исследовательской группе. В бюджете следующего года на поддержку молодых ученых мы закладываем 1 млн 135 тысяч рублей. Получается, примерно на 10 грантов. Анализ показывает, что в среднем именно такие цифры мы и имели – по 8-12 человек в год», рассказала председатель профильного комитета Заксобрания Елена Лаврищева.