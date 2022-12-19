Во Владимире начинают работу елочные базары

. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

С 16 декабря возле Центрального парка культуры и отдыха открылся первый елочный базар, где можно купить живое новогоднее дерево. С 20 декабря торговля елями и соснами развернется на проспекте Строителей в районе дома №25. С 22 декабря елочные базары заработают в районе дома №17 по улице Василисина, в районе дома №4 по улице Лескова и в районе дома №10 по проспекту Строителей. Кроме того, новогодними деревьями будут торговать возле крупных торговых центров. Зеленую красавицу можно будет купить до 31 декабря включительно.

Тем временем, в преддверии главного зимнего праздника областное управление Роспотребнадзора напоминает об основных правилах выбора елки.

Толстый ствол и одна макушка

Лучше всего покупать новогоднее дерево в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

- Выбирайте елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит, - говорят в Роспотребнадзоре.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева. Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

- Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон, - советуют специалисты ведомства.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

Ни в коем случае нельзя ставить елку у батареи (дерево быстро засохнет), камина, газовой плиты, обогревателей и даже телевизора (а вдруг замкнет и бабахнет). Запретная зона также у дверей (в случае пожара вы просто перекроете себе путь к спасению). Лучше поставить где-нибудь в уголке — там, где она не будет мешаться. При этом ветви и макушка не должны касаться потолка и стен!

Без едкого запаха

Однако если вы не хотите каждый день выметать зеленые иголки, тогда выбирайте искусственные елки. Однако и здесь есть свои нюансы. Ветки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться.

- Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам, - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно.

. Фото: Виктория СУХОВА

- Экологическая безопасность - одно из важнейших условий правильного выбора искусственных ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать вам сертификат качества, - говорят в ведомстве.

И не ленитесь читать маркировку. На ней должна быть указана дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.

КСТАТИ

Самое опасное на новогоднем дереве — это электрическая гирлянда, поэтому украшение лучше покупать в хорошем магазине, а не в сомнительном ларьке. Прежде чем повесить гирлянду на елку, проверьте: не разбиты ли лампочки, цела ли обмотка проводов, исправна ли вилка. Не втыкайте вилку в тройник, к которому подключены другие электроприборы, чтобы не было большой нагрузки на сеть. Лучше выделить для гирлянды отдельную розетку.