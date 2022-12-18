«Снега по кабину»: кто поможет владимирским водителям, застрявшим в сугробе

Фото из группы 4WD Vladimir в ВК.

Нынешняя зима началась почти без осадков, но теперь усиленно наверстывает упущенное. Утром 16 декабря многие водители обнаружили, что банально не могут выбраться из сугробов. А те, кто все-таки выехал, рискуют застрять фактически где угодно.

Владимирские джиперы

И тут на помощь владимирским водителям могут прийти сразу несколько организаций. Первой из них во Владимире традиционно считается клуб любителей внедорожников «4WD Vladimir». Их знает буквально каждый местный водитель.

Важно помнить, что сами члены клуба просят себя волонтерами не называть, да и помощь застрявшим автолюбителям вовсе не их профиль. Однако оставаться равнодушными к чужой беде они не могут, и всегда с готовностью откликаются на просьбы о помощи. Надо сказать, что сообщество стало действительно внушительным — в 2022 году число его участников составило более 11500 джиперов со всего региона.

- Чтобы с нами связаться, следует оставить заявку на стене нашего сообщества в соцсети «Вконтакте», - рассказывает создатель «4WD Vladimir» Олег Мамедов. - При этом просьба должна содержать ваши координаты, номер контактного телефона и фото, чтобы можно было понять, как «сидит» машина, дабы сориентироваться, на чем именно следует подъехать.

При этом помочь могут не обязательно «недоприводу» - простой легковой машине с колесной формулой 4х2, но и «брату»-внедорожнику и даже большегрузу. Естественно, помогают ребята из «4WD Vladimir» и машинам экстренных служб.

Никаких прайсов на их услуги не существует, но джиперы объясняют, что не отказываются от денежного вознаграждения, когда выезд приходится совершать на большие расстояния. К тому же, иной раз приходится задействовать по несколько машин и тратить на это немало времени и сил, а также расходовать ресурс автомобилей, что связано с серьезными затратами. Так что отблагодарить ребят лишним точно не будет. Кстати, с машин экстренных служб деньги за помощь в «4WD Vladimir» не берут принципиально.

Единственный минус — большинство джиперов находятся во Владимире и его окрестностях, так что при инциденте в отдаленном уголке региона придется подождать. Однако большинство выездов совершается оперативно.

Фото из группы 4WD Vladimir в ВК.

Болотоход в помощь

Еще одной известной организацией, помогающей застрявшим водителям, является «Джип Алерт» под руководством Ильи Голиневича. В отличие от владимирцев, это сообщество всероссийское, и имеет несколько десятков тысяч представителей во многих регионах России. В частности, во Владимирский области действует не менее 200 активных добровольцев.

- Наши джиперы-добровольцы помогают или совершенно бесплатно, или могут принять деньги на оплату топлива, - объясняет Илья Голиневич. - При этом половина заявок выполняется вовсе без компенсации ГСМ, даже если в заявке стоит сумма на бензин - это поле для заполнения не обязательно.

Кстати, в 2022 году эта организация попала в список лучших практик МЧС России.

Связаться с «Джип Алерт» довольно просто — им можно позвонить на «горячую линию» по телефону 8-800-550-69-11, либо оставить свою заявку на сайте х15.ру. Номер телефона бесплатный. Если оператор не возьмет трубку, автоответчик посоветует оставить заявку. И тут же придет соответствующая смс. Анкета в заявке заполняется за пару минут, после чего остается ждать откликов. Также с «Джип Алерт» помогут связаться в службе «112».

В «гараже» организации имеются не только джипы, но и грузовики типа ГАЗ-66, «Урал», болотоходы, квадроциклы и прочая техника. К этим людям можно обратиться не только по поводу застрявшего автомобиля, но и в случае, если у вас закончился на трассе бензин, либо требуется отвезти в шиномонтаж проколовшееся колесо. А пожилым людям помогут бесплатно отремонтировать машину, сломавшуюся на дороге.

Из минусов — число волонтеров по региону не так велико, так что на ожидание может уйти некоторое время, особенно ночью.

Еще одной организацией подобного рода является не менее известная служба «Джип Хэлп». Несомненный ее плюс в том, что в арсенале этих людей имеется все, чтобы вытащить не только легковушку, но даже автобус и грузовик.

Однако все услуги здесь исключительно платные, причем какого-то конкретного ценника на работу не существует — каждый заказ обрабатывается в индивидуальном порядке. Тем не менее, жители Владимирской области должны быть готовы, что с них возьмут от 1500 рублей и выше за помощь с застрявшей легковушкой, не менее 3000 рублей за то же самое на бездорожье, и как минимум 10 тысяч за помощь большому внедорожнику, особенно далеко от города.

Единственные, кого «Джип Хэлп» вытаскивает бесплатно, это машины экстренных служб.

Работают ребята круглосуточно, а связаться с ними можно по телефону 8-800-550-90-99.

КСТАТИ

Не стоит забывать, что в случае экстренной ситуации, когда вы застряли в отдаленной местности, да еще в мороз, вы всегда можете обратиться в службу спасения «112». По словам представителей аварийно-спасательных формирований Владимирской области, им также могут направлять подобные заявки, однако только в случае, если имеется угроза жизни и здоровью людей.

- Следует набрать «112» и сообщить, что произошло, указать ваше местонахождение. Однако если поблизости есть населенный пункт или место, где можно обогреться, это угрозой считаться не будет. В этом случае водителю придется искать технику, которая сможет вытащить автомобиль, - советуют владимирские спасатели.