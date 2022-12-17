Лезвием по льду: где во Владимире покататься на коньках

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимир пришла настоящая снежная зима. Самое время встать на коньки и выйти на лед. Тем более что в этом году в областном центре предостаточно катков. На любой вкус и кошелек.

Покататься в центре города

16 декабря открылся каток в парке имени Пушкина. Если в прошлом году там была создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева», то в этом году украшения изменились. Каток украсили светящимися фигурами и шарами, также установили качели, на которых можно не только отдохнуть, но и сделать атмосферную фотографию.

Для владимирцев работает теплая гардеробная и прокат коньков. Аренда ячейки бесплатная, а вот за коньки придется заплатить 200 рублей, плюс залог в 2 тысячи рублей. Вход на каток свободный.

В будние дни каток будет работать с 16 до 22 часов, в выходные — с 10 до 13 часов, с 13.40 до 17 часов, с 17.40 до 22 часов.

Каток в центре. Фото управления по делам молодежи города Владимира.

Каток «Молодежный»

Покататься на льду можно и в Центральном парке. Рядом есть буфет, где можно выпить чаю. Каток работает каждый день с 12 до 22 часов, перерыв с 18 до 18.40. В выходные дни каток открывается в 10 часов утра.

Входной билет на каток стоит 150 рублей для детей до 12 лет и 200 рублей для взрослых. Катание детей до 6 лет — бесплатно. Стоимость проката коньков — 200 рублей, а аренда ячейки в гардеробе — 100 рублей.

Ледовый комплекс «Владимир»

Продолжаются сеансы катания в ледовом комплексе «Владимир». Ближайший будет 17 декабря в 20.30. Стоимость 1 сеанса без проката коньков — 200 рублей, с прокатом — 300 рублей. Также необходимо оставить залог за коньки: за детские – 1000 рублей, за взрослые – 1500 рублей. Принимают только наличные.

Каток «Пингвин»

Он открылся одним из первых. Каток работает с 10 до 22 часов во все дни кроме среды. В среду покататься можно только до 17 часов.

Цена билета на каток зависит от времени и дня недели, и варьируется от 200 до 350 рублей. Дети до 3 лет бесплатно. Вход без катания — 50 рублей.

Чтобы оставить вещи в камере хранения, нужно заплатить 50 рублей, плюс 100 рублей залог за ключ. Прокат «Пингвина обойдется в 150 рублей (100 рублей — залог).

Каток в комплексе «Горный Ярко парк»

Новый каток размером с футбольное поле появился у стадиона «Торпедо». Один сеанс (два часа) в будние дни для детей будет стоить 200 рублей, для взрослых — 300 рублей. В выходные — 300 и 400 рублей соответственно.

Коньки напрокат обойдутся в 200 рублей для детей и 300 рублей для взрослых. Пингвин-помощник — 200 рублей. В качестве залога необходимо оставить паспорт, 2000 рублей или водительское удостоверение.

18 декабря в честь официального открытия на катке можно будет покататься бесплатно.

Каток в «Дружбе»

В ближайшее время должны залить каток в парке «Дружба». Он будет работать при температуре не выше +3 градусов.

Вход со своими коньками бесплатный. Прокат коньков для взрослых — 120 рублей за час, детских — 80 рублей за час. Для залога необходимо оставить паспорт, права или 1500 рублей.

Работает теплая раздевалка. Стоимость ее — 10 рублей на все время катания.

Катки во дворах

Каток во дворе. Фото администрации города Владимира.

В этом году мэрия обещает залить 20 катков во дворах. Покататься можно будет по следующим адресам:

- ул. Соколова - Соколенка, 7;

- ул. Жуковского, 20;

- ул. Куйбышева, 54;

- ул. Кирова, 8-а;

- ул. Растопчина, 49-б;

- ул. Юбилейная, 22;

- ул. Горького, 40;

- пр-кт Строителей, 46;

- ул. Белоконская, 10-а;

- ул. Диктора Левитана, 57;

- пр-кт Ленина, 43;

- ул. Верхняя Дуброва, 21;

- ул. Лакина, 139;

- пр-кт Ленина, 24;

- парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8-а);

- стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а);

- мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11;

- мкр. Лесной, ул. Лесная, 5;

- мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а;

- мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 9.

Ведутся подготовительные работы по установке нового хоккейного корта по адресу: мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20.

Каток на стадионе «Лыбедь» начнет работать в январские праздники.