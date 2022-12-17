Лезвием по льду: где во Владимире покататься на коньках

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Фото: Олег ЗОЛОТО
Во Владимир пришла настоящая снежная зима. Самое время встать на коньки и выйти на лед. Тем более что в этом году в областном центре предостаточно катков. На любой вкус и кошелек.
Покататься в центре города
16 декабря открылся каток в парке имени Пушкина. Если в прошлом году там была создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева», то в этом году украшения изменились. Каток украсили светящимися фигурами и шарами, также установили качели, на которых можно не только отдохнуть, но и сделать атмосферную фотографию.
Для владимирцев работает теплая гардеробная и прокат коньков. Аренда ячейки бесплатная, а вот за коньки придется заплатить 200 рублей, плюс залог в 2 тысячи рублей. Вход на каток свободный.
В будние дни каток будет работать с 16 до 22 часов, в выходные — с 10 до 13 часов, с 13.40 до 17 часов, с 17.40 до 22 часов.
Каток в центре. Фото управления по делам молодежи города Владимира.
Каток «Молодежный»
Покататься на льду можно и в Центральном парке. Рядом есть буфет, где можно выпить чаю. Каток работает каждый день с 12 до 22 часов, перерыв с 18 до 18.40. В выходные дни каток открывается в 10 часов утра.
Входной билет на каток стоит 150 рублей для детей до 12 лет и 200 рублей для взрослых. Катание детей до 6 лет — бесплатно. Стоимость проката коньков — 200 рублей, а аренда ячейки в гардеробе — 100 рублей.
Ледовый комплекс «Владимир»
Продолжаются сеансы катания в ледовом комплексе «Владимир». Ближайший будет 17 декабря в 20.30. Стоимость 1 сеанса без проката коньков — 200 рублей, с прокатом — 300 рублей. Также необходимо оставить залог за коньки: за детские – 1000 рублей, за взрослые – 1500 рублей. Принимают только наличные.
Каток «Пингвин»
Он открылся одним из первых. Каток работает с 10 до 22 часов во все дни кроме среды. В среду покататься можно только до 17 часов.
Цена билета на каток зависит от времени и дня недели, и варьируется от 200 до 350 рублей. Дети до 3 лет бесплатно. Вход без катания — 50 рублей.
Чтобы оставить вещи в камере хранения, нужно заплатить 50 рублей, плюс 100 рублей залог за ключ. Прокат «Пингвина обойдется в 150 рублей (100 рублей — залог).
Каток в комплексе «Горный Ярко парк»
Новый каток размером с футбольное поле появился у стадиона «Торпедо». Один сеанс (два часа) в будние дни для детей будет стоить 200 рублей, для взрослых — 300 рублей. В выходные — 300 и 400 рублей соответственно.
Коньки напрокат обойдутся в 200 рублей для детей и 300 рублей для взрослых. Пингвин-помощник — 200 рублей. В качестве залога необходимо оставить паспорт, 2000 рублей или водительское удостоверение.
18 декабря в честь официального открытия на катке можно будет покататься бесплатно.
Каток в «Дружбе»
В ближайшее время должны залить каток в парке «Дружба». Он будет работать при температуре не выше +3 градусов.
Вход со своими коньками бесплатный. Прокат коньков для взрослых — 120 рублей за час, детских — 80 рублей за час. Для залога необходимо оставить паспорт, права или 1500 рублей.
Работает теплая раздевалка. Стоимость ее — 10 рублей на все время катания.
Катки во дворах
Каток во дворе. Фото администрации города Владимира.
В этом году мэрия обещает залить 20 катков во дворах. Покататься можно будет по следующим адресам:
- ул. Соколова - Соколенка, 7;
- ул. Жуковского, 20;
- ул. Куйбышева, 54;
- ул. Кирова, 8-а;
- ул. Растопчина, 49-б;
- ул. Юбилейная, 22;
- ул. Горького, 40;
- пр-кт Строителей, 46;
- ул. Белоконская, 10-а;
- ул. Диктора Левитана, 57;
- пр-кт Ленина, 43;
- ул. Верхняя Дуброва, 21;
- ул. Лакина, 139;
- пр-кт Ленина, 24;
- парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8-а);
- стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а);
- мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11;
- мкр. Лесной, ул. Лесная, 5;
- мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а;
- мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 9.
Ведутся подготовительные работы по установке нового хоккейного корта по адресу: мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20.
Каток на стадионе «Лыбедь» начнет работать в январские праздники.