Владимирцев приглашают написать «Тотальный диктант»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тотальный диктант в этом году напишут уже в двадцатый раз. По словам организаторов, акция охватит 19 часовых поясов на шести континентах. С каждым годом число желающих проверить свои знания растет. В прошлом году в акции участвовали более 780 тысяч россиян. Во Владимирской области диктант написали около 300 человек.

Столицей Тотального диктанта в этом году стал Нижний Тагил. Именно там текст прочтет его автор — писатель Василий Авченко. Специально для участников акции он напишет текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Эксперты предупреждают - текст будет интересным, но сложным, с множеством вариантов расстановки знаков препинания.

8 апреля диктант прочтут четырежды. В Москве и близких к ней часовых поясах работу напишут в 14 часов. Те, кому не удастся выбраться к месту диктовки, смогут проверить знания онлайн по интернет-трансляциям. В 8 часов ее проведут из Владивостока, в 10 часов — из Новосибирска, в 14 часов - из Нижнего Тагила, а в 23 часа начнется диктовка из Нью-Йорка.

Дистанционный формат предусматривает два варианта. Один из них — на компьютере с автоматической проверкой. Другой — на бумажном бланке с возможностью самопроверки по онлайн-разбору.

Но если вы хотите окунуться в атмосферу, то следует выбрать удобную площадку во Владимире, обязательно заранее зарегистрироваться (без регистрации не пустят, даже если будут свободные места) и прийти в назначенное время.

В областной столице организаторы подготовили шесть площадок. В Педагогическом институте ВлГУ в аудитории 236 текст будет читать кандидат филологических наук Екатерина Кузнецова, а в аудитории 408 — аспирант кафедры русского языка ВлГУ Егор Константинов. В информационном центре по атомной энергии руководить процессом будет кандидат филологических наук Наталия Фельдман, в областной научной библиотеке - доцент кафедры русского языка ВлГУ Ольга Соколова. В корпусе областной библиотеки для детей и молодежи на улице Мира читать текст доверили филологу Степану Лаврушину, а в корпусе на проспекте Строителей - учителю русского языка и литературы гимназии №3 Татьяне Ковалевой. В образовательном центре «In Touch» на улице Ильича за главную будет филолог Дарья Карпухина, а в корпусе на улице Сперанского — филолог Анастасия Кучеренко. В Центре опережающей профессиональной подготовки текст прочтет филолог Софья Крымская.

Также диктант смогут написать и иностранцы. Для них подготовили аудиторию 136 в Педагогическом институте.

К слову, регистрация на участие открылась на официальном сайте акции totaldict.ru 29 марта. Места с первого дня начали разлетаться, как горячие пирожки. Так что поторопитесь занять свое место! Результаты проверки обещают опубликовать здесь же через две недели.