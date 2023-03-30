Для лыжной школы имени Прокуророва планируют построить новое здание

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

28 марта министр спорта Владимирской области Алексей Сипач в ходе пресс-конференции рассказал о будущем лыжно-биатлонной школы имени Алексея Прокуророва.

В начале были винтовки

В середине января известный спортивный ведущий Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» на всю страну заявил, что родители владимирских детей, занимающихся биатлоном и лыжами в школе имени Прокуророва, попросили его о помощи. По словам родителей, детям больше года банально не из чего стрелять, и поэтому они не могут попасть на крупные соревнования.

В реальности оказалось, что ситуация еще хуже. Дело было не только в винтовках. Коллектив школы пожаловался, что в здании, где занимаются дети и работают тренеры, ремонт не делался никогда! А ведь в этом помещении школа существует с 70-х годов прошлого века. Сгнившие полы здесь поменяли на личные деньги бывшего руководителя, а старые окна заменили теми, что сняли с какой-то другой городской школы. В своем кабинете заместители директора окно вовсе заменили за свой счет.

При этом лыжной трассы в парке «Дружба» построить не могут уже много лет, как, к примеру, и пресловутый спорткомплекс на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.

Что касается биатлона, то винтовки владимирцы арендовали у рязанских коллег. А свои у них забрали представители «Росгвардии». Справедливости ради, последние обязаны были это сделать, потому что в школе не было нормального помещения для хранения оружия.

После скандала вопрос с винтовками решили. Помещение для них нашли неподалеку от места, где располагается школа – на территории ледового дворца «Владимир». А вот остальные острые моменты повисли в воздухе. Мы спросили у Алексея Сипача, изменилось ли что-то с зимы.

- Мы стараемся оказывать помощь школе, - сказал Алексей Сипач. – В 2021 году школе выделялось 2,5 миллиона рублей, в 2022 году – 3,3 миллиона рублей. Это средства направлены были, в том числе, и на закупку спортивного инвентаря. Но все-таки стоит помнить, что учредителем школы является городская администрация. Во время встречи с Дмитрием Наумовым мы как раз поднимали вопрос здания школы. И рекомендовали подыскать лыжникам и биатлонистам новое место для занятий.

Закуток – не уровень спортшколы

По словам Алексея Сипача, не совсем правильно делать ремонт одной лишь лыжной школы, которая сама располагается в здании школы №32. Да и вообще давно назрел вопрос о том, чтобы представители лыжного спорта и биатлона занимались в собственном здании.

- Закуток в школе не может дать того уровня, который необходим, - заявил Сипач. – Можно там лишь музей оставить. А здание школы нужно построить где-то в другом месте. Приближенном к лесному массиву. Сейчас рассматривается несколько вариантов. Один в районе Загородного парка, второй в районе парка «Дружба».

Алексей Сипач. Фото: Алексей СУХОВ

Напомним, что изначально в мэрии Владимира говорили немного о другом. Речь шла о том, чтобы в 2025 году в школе №32 провести капитальный ремонт всех помещений, в том числе в помещениях, в которых располагается СШОР №3. Впрочем, одно другому не мешает. Когда еще появится новое здание.

Ну, и наконец, лыжная трасса. Сейчас все упирается в земельные вопросы. Из-за этого никаких конкретных сроков появления трассы нет. Известно лишь, что еще в 2021 году был подготовлен проект планировки и проект межевания «для размещения линии электроснабжения лыжероллерной трассы» в районе лесопарка «Дружба». В проекте отражена схема границ территории проектирования и строительство вспомогательных зданий для школы имени Прокуророва, стрельбище для стрельбы из пневматического оружия, штрафной круг, трибуны на 150 мест и лыжероллерная трасса протяженностью на два, полтора, 1,3 и 1 километр.