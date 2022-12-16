Во Владимирской области планируют капитально отремонтировать 126 школ

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В следующем году во Владимирской области должны закончить строительство сразу четырех школ. Если все пойдет по плану, в августе свои двери откроют школа в Покрове, рассчитанная на 1100 учеников, и школа в Гусь-Хрустальном на 350 мест. В сентябре должно завершиться строительство образовательного учреждения на 240 мест в селе Сновицы, а в декабре — школы в Коврове на 1100 мест.

Что касается школы на 1200 мест в Суздале, то в этом году начали готовить документы на размещение госзаказа (на нее запланировано 300,74 миллиона рублей). Но понятно, что без федеральных средств учреждение такого уровня построить будет невозможно.

- Конечно, строительство сейчас осложнено рядом объективных факторов. На ряде объектов идет отставание от графика, - признала директор департамента образования Светлана Болтунова. - Однако строительство школ находится на жестком контроле, губернатор постоянно выезжает на эти объекты.

Новые школы — это, безусловно, хорошо, но не следует забывать и о тех, что существуют. Большинство из них выглядят удручающе и им необходим капитальный ремонт. В этом году из областного бюджета на эти цели выделялось 720 миллионов рублей, а вот федеральных денег регион не увидел, так как не попал в соответствующий проект.

- Но в этом году вместе с муниципалитетами мы подготовили 126 пакетов документов, которые будут направлены в Министерство просвещения на период 2024-2026 годы, - рассказала Светлана Болтунова. - На 2024 и 2025 годы мы направили документы на капитальный ремонт 53 школ, сейчас ждем решения. Оставшиеся 73 учреждения будут предложены в 2026 году, когда Министерство объявит условия участия в проекте.

Еще один животрепещущий вопрос касается кадров. Сегодня в учреждениях образования открыто 600 вакансий. На начало года они закрываются за счет распределения нагрузки работающих учителей, поэтому в регионе нет школ, где некому вести уроки географии или русского языка.

- Очень много вакансий в крупных городах — Коврове, Владимире. Больше всего не хватает воспитателей и учителей начальных классов, остаются востребованными учителя русского языка, математики, физики, химии, - перечислила директор департамента образования.

К слову, проще привлечь учителей на село или в небольшие поселки, поскольку им положены единовременные выплаты. В этом году из разных регионов к нам переехали шесть педагогов. Каждому выплатили по одному миллиону рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во вторую смену на данный момент обучаются 11 процентов школьников.

- По сравнению с другими субъектами у нас нет остроты проблемы второй смены. В целом в России во вторую смену обучается 13,5 процентов школьников, у нас во Владимирской области — 11 процентов. Она есть во Владимире, Коврове и Муроме. Как правило, это крупные школы, в которые родители ведут своих детей, поскольку считают, что в них качество образования выше. Но мы знаем и такие примеры, когда недалеко находится другая школа, незаполненная под проектную мощность. Поэтому вопрос второй смены — это вопрос, в том числе, к качеству образования, - подчеркнула Светлана Болтунова.