Горнолыжная трасса на Студеной горе официально откроется 18 декабря

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Они строили, строили и, наконец, построили! Семь лет склон на Студеной горе находился в запустении. Спортсмены вздыхали, вспоминая, как когда-то там проходили соревнования, и шли кататься на сноуборде в другие места.

Но все изменилось, когда власти дали отмашку реанимировать перспективное место. И желающие нашлись. Частный инвестор согласился придать этому месту атмосферу горнолыжного курорта.

Неофициально трассу уже открыли, некоторые владимирцы уже ее опробовали и хвалят новое место отдыха. Официально же склон начнет работать в это воскресенье, 18 декабря. Гостей ждут с 11 до 22 часов. Обещают анимационную программу для детей и взрослых, спортивные шуточные соревнования, вкусные зимние угощения, уличную сцену с ди-джеем, теплую лаунж-зону на веранде с глинтвейном и тепловыми пушками.

Как рассказали в департаменте спорта, склон разделили на несколько частей. Есть скоростной спуск, склон протяженностью 300 метров, учебный склон и горки для тюбинга. Обратите внимание, что на своих ватрушках кататься нельзя, тюбинг необходимо взять в прокат. Подняться на гору можно будет с помощью основного и малого подъемников.

Новичков без внимания не оставят, с ними будут работать инструкторы. Кроме того, планируется открыть школу для обучения детей и взрослых катанию на горных лыжах, сноуборде, фристайлу, джибингу и различным направлениям. А еще здесь залили каток размером с целое футбольное поле.

Фото АВО.

При этом губернатор Александр Авдеев, который недавно инспектировал спортивную точку во Владимире, рассказал, что горнолажная трасса во Владимире – не единственная, которую открывают этой зимой. Еще одна «горнолыжка» появится на склоне на горе у села Сновицы. Причем изначально трассу хотели сделать на Огуречной горе, но там не подходил рельеф. И в итоге остановились на Сновицах.

- Здесь существует потенциал оборудовать несколько спусков разной сложности. Этой зимой должна заработать первая трасса. У инвестора большие планы по развитию территории между Сновицы и Веризино под всесезонный спортивный кластер, - заявил Авдеев.