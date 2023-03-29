Реконструкция «Торпедо» начнется в 2024 году, но речь не о главном стадионе

Малая спортивная арена "Торпедо". Фото: Антон Ноздрин

Чтобы активно заниматься спортом, людям нужны спортобъекты. И в областном центре они должны быть наиболее представительными. Это не мои слова. Так считает министр физической культуры и спорта 33 региона Алексей Сипач.

- Вот смотрите, не так давно у нас появилась «Суздаль-Арена», которая позволила значительно увеличить количество статусных спортивных мероприятий в регионе. С 65 до 115! - рассказал Алексей Сипач. – Оно и понятно, спортсменам нравится, когда все находится в шаговой доступности – спортсооружения, общепит, объекты культуры, гостиницы. Однако областной центр заслуживает, чтобы в нем также были подобные объекты. Это придает статусности.

4 года на центр спортивной борьбы

И вообще крупные спортобъекты во Владимире вообще планируются. Причем не первый год. Так спортивный комплекс на пересечении проспекта Строителей и улицы Мира, где должны были под одной крышей объединить сразу несколько видов спорта (волейбол, плавание, гимнастику), планируют возвести уже не один год. Есть еще проект регионального центра спортивной борьбы, который может появиться в Добром.

О том, какое будущее у этих объектов рассказал Алексей Сипач. Что касается спорткомплекса на проспекте Строителей, то работы по нему еще далеки от начала. И все по-прежнему упирается в землю.

- На этой территории 10 участков, которые находятся в разной собственности, пояснил Сипач. – Что-то принадлежит городу, что-то находится в ведении федеральных органов власти, что-то оказалось в частном владении. Сейчас мы объединяем их в одну форму собственности. В течение месяца должна закончиться планировка территории. Потом двинемся дальше.

Что касается регионального центра спортивной борьбы, то здесь ситуация чуть проще. Хотя тоже не обошлось без проблем. Изначально (еще в прошлом году) центр должен был появиться на улице Большой Нижегородской, 43. Это здание, где сейчас располагается спортшкола олимпийского резерва по спортивной борьбе, находится в исторической зоне Владимира. И краеведы сразу забили тревогу. В итоге, в «белом доме» решили, что центру действительно стоит подыскать другое место.

- Нашлось место возле здания кинотеатра «Русь-кино». Сейчас мы планируем, что проект будет реализован в течение 2023-2026 годов, - рассказал Алексей Сипач. – В центре будет располагаться школа борьбы, также будут заниматься там представители самбо и дзюдо.

Алексей Сипач. Фото: Алексей СУХОВ

Что касается старого здания на Большой Нижегородской, то власти еще не решили, что там будет после введения в эксплуатацию центра в Добром. Возможно, там будет располагаться филиал центра, а может случиться и так, что в здании организуют музей спортивной борьбы.

Новые трибуны и освещение

Еще один глобальный проект, который ориентировочно должен стартовать если не в этом, то точно в следующем году, связан с футбольным клубом «Торпедо». На экспертизе сейчас находится проект реконструкции малой спортивной арены «Торпедо».

- Все мы помним, что реконструкция большой спортивной арены (главный стадион владимирской команды – Авт.) поставлена была на паузу, - рассказал Алексей Сипач. – В связи с этим и было решено придать новый вид хотя бы МСА. Уже в этом году, сразу как будет завершена экспертиза – ориентировочно в апреле – мы подадим документы в Минспорта. Скажу, что министерством на 2024 год уже запланировано 212 миллионов рублей на реализацию данного объекта.

Проект планируется достаточно масштабным. По сути, не тронут только поле, которое до сих пор соответствует всем критериями российских соревнований. Все же остальное будет обновлено.

- Мы обновим трибуны. Теперь они будут с трех сторон. Планируется, что после реконструкции на арене будет три тысячи мест, - рассказал региональный министр спорта. – Также с западной стороны от арены будет возведено новое административное здание с подтрибунными помещениями, раздевалками. И у здания будет навес, - уточнил Алексей Сипач.

Также на МСА «Торпедо» установят новое освещение, а сама арена будет перестроена так, чтобы соответствовать всем мерам безопасности.

При этом от планов реконструкции главного стадиона, по словам Сипача, никто не отказывается. Проект просто поставлен на паузу. И к нему вернутся сразу, как закончат с малой спортивной ареной.

Напомним, что реконструкция большой спортивной арены была изначально намечена на 2020 год. Ориентировочная стоимость реконструкции спорткомплекса должна была составить около двух миллиардов рублей, из которых 500 миллионов выделялись из областного бюджета. Было намечено глобальное обновление арены со сносом существующих трибун и постройкой новых (на 10 тысяч мест), а также заменой натурального газона футбольного поля на искусственный. Однако сначала работы были отложены из-за коронавируса, а в июне 2022 года стало известно о том, что власти Владимирской области вовсе ставят проект на паузу.

КОНКРЕТНО

Стройка и реконструкция спортивных объектов ведется не только во Владимире, но и по области. Как рассказал Алексей Сипач, в 2023 году в 33 регионе продолжатся или начнутся работы на многих объектах. Среди них – ФОК в Ковровском районе (в этом году объект будет введен в эксплуатацию), спортплощадка в Красном Октябре Гусь-Хрустального района (начнется строительство), реконструкция спорткомплекса в Золотково Гусь-Хрустального района (начало работ).