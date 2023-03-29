Власти Петушинского района получат более 73 миллионов рублей на ремонт разбитых дорог

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Петушинского района на днях состоялось экстренное совещание, в ходе которого местные власти приняли ряд решений по поводу ремонтных работ на местных автотрассах и поселковых шоссе.

Побочный эффект М-12

Начавшаяся весна только усугубила ситуацию. С начала таяния снега усилилась деформация дорожного полотна на местных трассах. Как рассказали на совещании, на дорогах начали образовываться глубокие ямы.

- В связи с крайне тяжелой ситуацией на дорогах всем муниципальным образованиям поставлена задача использовать временные возможности для стабилизации ситуации, применять инертные сыпучие материалы для устранения ям, - сообщили в администрации Петушинского района.

Однако тут же районное начальство оговорилось, что методы засыпки почти неэффективны, так как асфальтовой крошки хватает максимум на сутки, и все можно делать заново. В частности, крошкой засыпают дороги в Петушках и Покрове, но положительного результата это почти не приносит.

И без того сложную дорожную ситуацию в Петушинском районе усугубило строительство платного автобана М-12, так как самосвалы долгое время курсировали по улицам Покрова и по ряду других дорог. Из-за спора о ремонте между покровской мэрией и руководством ГК «Автодор», курирующей автобан, даже случались серьезные споры вплоть до обещания горадминистрацией перекрыть грузовикам путь. Однако теперь известно, что подрядчик, строивший трассу М-12 на том участке — компания «СТГ», восстановит разбитое дорожное полотно.

Что приведут в порядок

Говорили власти Петушинского района и про ямочный ремонт литым асфальтом. И пришли к простому и очевидному выводу - он будет возможен только при улучшении погоды, когда дороги подсохнут.

- Примерные даты начала ямочного ремонта - первые числа апреля, - уточнили в райадминистрации.

Сейчас подрядчиков вызвали для обследования шоссе. Если конкретно, то в рамках ремонтной кампании нынешней весной планируется отремонтировать 1000 квадратных метров дорог в поселке Вольгинский, 800 квадратных метров в Петушках, 300 квадратных метров в городе Костерево, столько же в поселке Городищи, еще 230 квадратных метров дорог починят в Покрове.

При этом в Покрове девять улиц отремонтируют по гарантии. Речь идет о дорогах на улицах 3-го Интернационала, Октябрьской, Больничном проезде, Ямбургоской, Кольцевой, Быкова, Карла Либкнехта, Пролетарской, а также о Проезде №1.

В остальной части власти Петушинского района не конкретизировали места, которые решили привести в порядок в названных городах и поселках, но заверили, что пока эти цифры не окончательные — со временем они могут быть увеличены.

Кроме того, райадминистрация заключила соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, согласно которому в нынешнем году муниципалитет получит 33,8 миллиона рублей на ремонт 18 сельских дорог общей протяженностью чуть более 11 километров, а также 39,7 миллионов рублей на 15 дорог в городах и поселках городского типа протяженностью около 6 километров. Опять же, пока конкретные адреса не называются.

Руководство Петушинского района также собирается обратиться к губернатору Александру Авдееву с просьбой повлиять на подрядчиков с автобана М-12, чтобы те ускорили вопрос о восстановлении разбитых ими дорог.

О начале ремонтных работ в райадминистрации пообещали сообщить дополнительно.