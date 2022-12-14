Руководство ЦУГД считает, что они убирают Владимир хорошо

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После того, как 12 декабря город Владимир превратился в «ледяной каток на воде», Дмитрий Наумов с другими сотрудниками горадминистрации решил отправить в рейд с проверкой. Утром 13 декабря он собирался сам посмотреть, как убирают городские территории.

Проблемы городской уборки

Впрочем, полноценной проверкой города этот рейд назвать бы не вышло — весь вояж ограничился парой кварталов между улицей Усти-на-Лабе и дворами напротив бассейна на улице Мира.

Первой точкой стала проезжая часть у дома №17 по улице Усти-на-Лабе. Чудесным образом здесь обнаружилось сразу все: и грейдер с погрузчиком, и самосвал, и даже трактор, бодро снующий по тротуару и заставивший всю делегацию во главе с мэром подвинуться, чтобы посыпать дорогу песком. Неподалеку в поте лица трудилось сразу несколько дворников.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А когда журналисты стали говорить, что все похоже на постановку, сотрудники мэрии заверили, что точки для выезда выбирали буквально перед отправлением.

- Мы специально пригласили вас, чтобы подтвердить факт того, что работы действительно ведутся, все службы задействованы. Конечно, погода испытывает нас на прочность, уже не первый раз мы видим аномальные явления. Но мы живем в России и ко всему должны привыкнуть, - заявил Дмитрий Наумов. Глава города добавил, что власти стараются оперативно реагировать на все обращения жителей, и работа ведется в круглосуточном режиме.

Начальник цеха механизированной уборки Центра управления городскими дорогами Дмитрий Фролов сообщил, что каждый день на уборку Владимира выходят около 50 машин и где-то 50-60 дворников, плюс еще по 15-20 человек работают на присоединенных территориях. Для уборки этих районов иной раз приходится снимать технику и с центральных улиц, так как местной не хватает.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Также большая просьба к жителям не парковать машины вдоль дорог, что сильно затрудняет уборку. Улицы Михайловская, Полины Осипенко, Усти-на-Лабе постоянно заставлены с двух сторон, и техника не может проехать, - посетовал Дмитрий Фролов, указав, что это же касается множества других улиц. В целом же представитель ЦУГД назвал работу своего ведомства хорошей, учитывая, что организация ощущает нехватку механизаторов и уборщиков территорий (те же дворники).

Дмитрий Наумов добавил в поддержку ЦУГД, что около 20 процентов сотрудников коммунальной организации сейчас вообще на больничных, что еще более затрудняет работу. Наконец, мешает нормальной уборке и планировка Владимира, дворы которого зачастую строились в 60-70-е годы прошлого века не под современные реалии.

«Мы с вами в дворники не пойдем»

Спросили Дмитрия Наумова и о том, что делать с нехваткой дворников, из-за чего постоянно страдают городские тротуары. 12 декабря как раз претензий к уборке дорог у владимирцев почти не было. Зато пешеходы вынуждены были топать по снегу и льду с водяной пленкой поверх.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Проблема с дворниками, наверное, не только у нас во Владимире есть, - сказал глава города. - Как правило, это люди предпенсионного или пенсионного возраста, которые уже имеют дополнительную зарплату. Увеличить им в разы зарплату очень сложно за счет муниципального бюджета.

Дмитрий Наумов упомянул, что зимой за снег у дворников и так есть надбавки, а перевести их на сделку тоже вариант плохой, так как люди вовсе могут остаться без денег, если зима будет неснежной.

- Вот мы с вами явно не хотим идти в дворники, я так чувствую, - обратился мэр к журналистам. - Поэтому вы вопрос такой мне и задаете. Конечно, ситуация достаточно напряженная не только с дворниками, но и с механизаторами, трактористами, другими работниками сферы ЖКХ. Показать значимость престижности людей профессий ЖКХ — это ваша задача. У нас сейчас престижны другие названия - «IT», юристы и все прочее, но по факту условия (для нормальной жизни — авт.) создают обычные люди.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А еще глава города Владимира анонсировал проверки деятельности управляющих компаний, в том числе с участием прокуратуры. Как заявили в администрации города Владимира, «в сфере ЖКХ проблемы у всех одинаковые, но работают все по-разному». В частности заместитель начальника городского Управления ЖКХ Михаил Поваров в ходе рейда отчитался о том, что техника есть далеко не у всех городских «управляшек».

- Из 49 управляющих организаций всего у 12 есть в собственности техника. У остальных она либо арендуется, либо берется у подрядчиков. Но на вчерашний вечер в городе работало 69 единиц техники, то есть управляющие организации «усилились», - заявил Михаил Поваров.