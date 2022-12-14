Владимирцы пользуются интернетом меньше москвичей, но больше ивановцев

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимирстат опубликовал итоги своего выборочного наблюдения по уровню пользования интернет-услугами в 33 регионе, проведенного осенью прошлого года. Результаты исследования показали, что в регионе 81,3 процента домохозяйств имеют доступ в интернет (с 2018 года цифра выросла на 9,2 процента). Надо сказать, что это меньше, чем в Московской (88,1 процента) и Тульской (89,2 процента), но больше чем в Ивановской (77,5 процента) и Ярославской (75,3 процента) областях. На 100 человек населения в области приходится 90 пользователей интернета.

Если четыре года назад среди активных пользователей преобладали молодые люди до 30 лет (27,8 процента), а доля старшего поколения от 60 лет и старше составляла 10,2 процента, то новое обследование показало, что ситуация изменилась. 22 процента активных пользователей — это молодежь до 30 лет, 23,4 процента — люди в возрасте 30-39 лет, 20,5 процента — в возрасте 40-49 лет, 18,1 процента — от 50 до 59 лет. Среди пожилых людей старше 60 лет активно пользуются интернетом 16 процентов.

Чаще всего в интернет выходят с мобильных телефонов или смартфонов (76,7 процента), компьютера (39 процентов), ноутбуков и нетбуков (36,3 процента) и планшетов (13,3 процента).

Две трети жителей региона в возрасте 15-72 лет пользуются интернетом, чтобы «общаться» с органами власти. Большая часть респондентов (94,2 процента) удовлетворены качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 5,5 процента остались частично удовлетворены.

В основном через интернет записывались к врачу, подавали налоговые декларации и вычеты, проверяли наличие штрафов ГИБДД, оформляли пособия, выдачу или замену водительских прав, регистрировали транспортные средства, получали образовательные услуги и услуги, связанные с ЖКХ.

К слову, такое же обследование было проведено и в этом году. Опрос населения проходил с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября. Во Владимирской области наблюдением было охвачено 1676 человек в возрасте от 15 лет и старше. Итоги наблюдения озвучат в марте следующего года.