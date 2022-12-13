Город Владимир превратился в «ледяной каток на воде»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С вечера 11 декабря владимирцы активно обсуждают происходящие на улицах областного центра процессы: после обильных снегопадов пришла серьезная оттепель, подпитываемая дождем. В итоге, непогода превратила дороги областного центра в снежную кашу, а тротуары — в голый лед.

Центр пострадал сильнее

Жалобы на уборку уже традиционно посыпались со всех уголков Владимира. Горожане лично и через соцсети рассказывали друг другу о снеге и льде на тротуарах улиц Верхней и Нижней Дубровы, проспекта Ленина, Большой Московской, улиц Крайнова и Балакирева, в ряде мест в районе Доброе, а также в Юрьевце и в Коммунаре. Но, в этот раз проще сказать, что заложником непогоды и плохой уборки стал весь областной центр. Просто в большей или меньшей степени.

Парадоксально, но сильнее всего от непогоды пострадала не периферия, а самые центральные улицы — Дворянская и Большая Московская, а также примыкающие к ним улочки. Театральная площадь и вовсе превратилась в ледовую арену.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Надо бы надеть коньки, да лужи мешают, - шутили владимирцы.

Кое-где вдобавок ко льду добавлялись снежные завалы, образовавшиеся по двум причинам. Часть их возникла из-за уборки проезжей части, когда коммунальщики сгребли кучу мокрого снега к обочине, а по сути на тротуары. Часть завалов же появилась после того, как снежный наст рухнул с крыш.

Также владимирцы жаловались на состояние автобусных остановок и на то, что

в некоторых местах у пешеходных переходов на краях проезжей части собрались лужи.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Хочешь перейти — шагай по воде! – возмутился житель Владимира Олег.

Дворники на вес золота

В мэрии Владимира ситуацию с водно-ледовыми трудностями объясняют очень просто — Центру управления городскими дорогами банально не хватает рук.

- Лед на тротуарах колют, другое дело, что 70 рабочих ручной уборки, которые еще и посыпают и выполняют множество других функций, явно недостаточно с учетом погодных условий, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но власти лишь разводят руками — очередь из желающих поработать лопатой перед мэрией не выстраивается. Всему виной низкая зарплата и тяжелые условия труда — многим дворникам памятны прошлогодние снегопады. Впрочем, непонятно, что мешает поднять зарплату и улучшить эти условия. Ведь уборка города – это основа работы городских коммунальных служб.

Что касается ситуации в центре города, которая удивительным образом оказалась хуже, чем на периферии, то и здесь у властей имеется объяснение, причем весьма неожиданное.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Все очень просто: ледяной дождь ложится на тротуарную плитку (которой покрыт почти весь центр Владимира — авт.) совершенно иначе, чем этот самый дождь ложится на снег, лежащий на асфальте. На асфальте он становится просто мокрым снегом, а плитка сразу превращается в каток, - объяснил Игорь Ефремов.

Сразу вскрывается серьезный недостаток плитки — колоть на ней лед чревато. Плитка просто растрескается. В итоге, коммунальщики сыплют реагенты.

- Но делать это необходимо быстро и оперативно, а для этого, опять же, нужны рабочие руки, - резюмировали в мэрии. В общем, заколдованный круг.

Кстати, 13 января глава горадминистрации Владимира Дмитрий Наумов пообещал лично выйти в город и ознакомиться с результатами уборки снега. Какой он сделает вывод — узнаем позже. Мы обязательно расскажем об итогах этого рейда.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

КОНКРЕТНО

Жаловаться на некачественно убранные муниципальные территории Владимира можно в Центр управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 с 6.30 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 13.00, либо на круглосуточный мобильный телефон 8-960-721-49-49 (перерывы с 12.00 до 13.00 и с 0.00 до 1.00).

По поводу уборки дворов, а также территорий офисов, магазинов и предприятий следует обращаться либо в управляющие компании, либо в эти же организации. Кроме того, жалобу можно подать в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05 или 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).

По вопросам уборки общественных пространств необходимо жаловаться в МКУ «Благоустройство» соответствующих районов. Ленинского района: 77-16-62 (в рабочее время) или 8(900)581-37-31 (в нерабочее время и по выходным), Октябрьского района: 77-10-92 (по будням с 8.00 до 16.00) или 8(999)776-02-87 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни), Фрунзенского района: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00) или 8(920)933-98-61 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).