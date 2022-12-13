Владимирцам покажут редкие растения и животных, занесенные в Красную книгу

Фото ВСМЗ.

56 процентов всей Владимирской области представлены смешанными лесами. Благодаря удачному расположению и умеренно-континентальному климату, на территории региона распространилось множество уникальной флоры и фауны.

В области насчитывают около 216 разновидностей птиц и 50 видов млекопитающих. Большая часть животных и растений числится на страницах Красной книги и нуждается в дополнительной охране и контроле.

14 декабря в Музее природы откроется интересная и уникальная выставка «Они должны жить». Она как раз и посвящена самым редким представителям флоры и фауны Владимирской области, включенным в региональную Красную книгу.

В экспозиции будет представлено около 40 экспонатов из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника – чучела животных и птиц, муляжи и гербарные образцы растений. Владимирцы смогут увидеть орлана-белохвоста, скопу, выхухоль, ирис сибирский, венерин башмачок и многие другие охраняемые виды.

Кроме того, посетителям выставки расскажут о разнообразных причинах, которые привели к тому, что вид оказался в перечне охраняемых, а также о мерах, принимаемых для его сохранения и восстановления численности.

Фото ВСМЗ.

К слову, Красная книга Владимирской области насчитывает порядка 340 видов различных животных, грибов и растений. К ним относят 15 видов млекопитающих, 6 видов рыб, 68 разновидностей насекомых и 76 видов птиц. Из растительного мира контролю и охране подлежат 5 видов папаротниковидных и 5 видов плауновидных, 154 вида покрытосеменных. Всего в Красной книге описано 5 категорий животных с разной степенью угрозы. Охота и уничтожение видов, находящихся под угрозой исчезновения, могут караться законом Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать по адресу: улица Мира, 19. Посетит ее можно до 19 февраля 2023 года. Цена билета — 200 рублей. Приобретенный на выставку билет дает также право посещения постоянной экспозиции Музея природы.