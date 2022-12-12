Во Владимирской области создадут единую медицинскую регистратуру

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Изменения произойдут в рамках федерального проекта «Инцидент-38», который пока находится в стадии эксперимента. Владимирская область стала одним из тех регионов, на котором эту систему опробуют.

Линия 122

Об особенностях «Инцидента-38» рассказал директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, уточнивший, что все приготовления по переходу на новую форму записи должны завершиться к 1 марта.

Все регистратуры региона будут объединены как бы в единое целое — у них окажется один номер телефона на всех, а регистраторы будут иметь перед глазами расписание приемов абсолютно всех врачей Владимирской области, а не только своей поликлиники.

- Мы определили, что это будет «горячая линия» 122. Сейчас колл-центр развернут на базе Медицинского информационно-аналитического центра. Он определен у нас как оператор этой «горячей линии», - говорит Артем Осипов. - За этот промежуток времени (до весны — авт.) мы должны разработать образовательную программу для наших регистраторов совместно с колледжем. Мы должны выучить людей, чтобы они знали определенные формы обращений к пациентам, речевые алгоритмы, алгоритмы действий.

При этом не все регистраторы Владимирской области будут сосредоточены в МИАЦ. Сейчас облздрав определяет, в каких именно районных медучреждениях будут созданы «филиалы» этого централизованного офиса с номером 122.

- Мы выберем несколько крупных медицинских организаций в каждом районе, определим число операторов, и все они станут работать в одной сети, принимая заявки по линии 122, видеть расписание по субъекту и организовывать запись пациентов к своему врачу, - добавил директор облздрава.

К врачу в другую поликлинику

Пока не решенным остается вопрос с созданием листа ожидания, которого у врачей региона не существует. По нормативам, если сразу принять не удается, обратившегося человека в течение 24 часов обязаны направить к участковому терапевту, или в течение 14 дней к узкому специалисту. Причем речь идет именно об оказании плановой медпомощи, а не экстренной.

Тут, кстати, кроется еще один нюанс — далеко не ко всем врачам можно будет записаться через службу «122». Всего на уровне минздрава определено 14 специальностей, но во Владимирской области список для самостоятельной записи должны расширить. Связано это с тем, что к некоторым специалистам можно попасть лишь по направлению участкового терапевта. Но если перегрузить терапевтов, это приведет к очередям и срыву всей задумки.

- Но в целом задача такая — участковый принцип сохранится при записи к своему терапевту или педиатру, а вот к узким специалистам, вероятнее всего, мы придем к той возможности, когда пациенту будет предоставляться выбор в зависимости от наличия нужного врача в медорганизации. То есть, если в вашей поликлинике его нет, вам предложат посетить этого доктора в другой медорганизации на выбор, - объяснил Артем Осипов.

Однако глава облздрава оговорился, что и здесь необходимо соблюсти «определенную балансировку», чтобы и узких специалистов не перегрузить.

Еще одним не решенным пока вопросом стал вопрос организации неотложной помощи. Визиты участковых терапевтов на дом к пациентам занимают много их времени, так что не исключено, что в ближайшем будущем во Владимирской области для визитов на дом либо создадут определенную службу, либо вовсе передадут эту функцию «скорой помощи».

Последняя идея вызывает большие вопросы. По сути, нагрузка на участковых терапевтов идет от их нехватки. И если бы удалось набрать достаточное количество людей на участки, то врачам не пришлось бы обслуживать порой по полтора-два участка. И нагрузка была бы адекватной. А так, по сути, предлагает переложить эти проблемы на скорую, у которой тоже регулярно возникают проблемы с кадрами.